破解柯文哲「滅證指令」　關鍵帳冊被她碎掉了

▲木可公司負責人李文娟（前）接獲柯文哲指令，銷毀木可密帳。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

妳桌上的木可帳，把它碎掉！

本刊調查，柯文哲今年8月遭爆政治獻金申報不實，外界質疑他洗錢、作假帳，辦案人員於是開始清查他如何處理金流，還原柯的手機還意外發現，被視為民眾黨黨營事業的木可公司內帳，竟在全案爆發後的8月11日晚間8時許，由柯傳LINE下令木可公司負責人李文娟說：「妳桌上的木可帳，把它碎掉。」後經辦案人員比對相關金流，也證實木可公司的內帳已全遭滅證。

▲木可公司是柯文哲8大金庫密帳之一，用以洗錢及侵占政治獻金。

檢廉比對金流、密帳數字及約談相關人員清查，發現8大金庫密帳幾乎都屬實，證明民眾黨財務公私不分，柯文哲的確是8大金庫密帳的資金總操盤人。

《政治獻金法》規定，透過政黨及候選人名義收受的政治獻金，僅限政黨運作與競選使用，要存放在專戶並依法向監察院申報收支，但柯文哲卻涉嫌侵占並挪用成立眾望基金會、新故鄉智庫協會與木可公司，除躲避監督也用來收受賄款和不想曝光的捐款。

▲柯文哲涉及收賄、洗錢及侵占公益款等罪，至今仍否認犯行，日前在看守所還剪三分頭。

8大金庫帳密帳中，還記錄去年8月華新麗華等多個知名企業及個人，分別捐款50萬元不等給基金會，未依法列入政治獻金帳冊。

▲沈慶京的心腹朱亞虎（圖）坦承與沈針對京華城案行賄柯文哲，已獲200萬元交保停押。

知情人士指出，柯文哲目前被查出收受沈慶京逾4,000萬元賄款，已有朱亞虎及行賄款及人頭認罪，直指柯收賄，這部分可依《貪污治罪條例》違背職務收賄罪判10年至無期徒刑，柯另成立木可公司侵占政治獻金4,000餘萬元，與新近查出侵占政治獻金1,000萬元成立眾望基金會、30萬元成立新故鄉智庫協會，與侵占陳盈助等人捐款等4項侵占公益款罪，最重可判7年，相關不法金額已被扣押木可公司銀行帳戶3,883萬元，其餘不法金額也將陸續遭查扣。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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