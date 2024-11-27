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柯文哲親封陳智函「比特犬」　執行千萬計畫

有「戰狼小姐姐」之稱的陳智菡（圖）被柯文哲封為「比特犬」，執行1,000萬元預算上政治節目負責攻擊。

▲有「戰狼小姐姐」之稱的陳智菡被柯文哲封為「比特犬」，執行1,000萬元預算上政治節目負責攻擊。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

除了木可公司的金流外，辦案人員清查柯其他的金庫密帳，也能一窺他把未登記的獻金、賄款等全部整合後，再分配給多位核心幹部統籌運用，包括大選期間電台宣傳經費，柯就以新故鄉智庫協會等單位名義支付付近3,000萬元，其中，各地的地方電台共拿2,556萬餘元，台北之音則獨拿300萬元，另還有由陳智菡負責的政論節目支出1,000萬元。

知情人士指出，有「戰狼小姐姐」稱號的陳智菡，去年與柯文哲、競選總幹事黃珊珊及黨祕書長周榆修等民眾黨核心開會時，柯指定她負責政論節目宣講，並說：「妳現在是比特犬，直接出去攻擊。」要她在去年7月到12月負責統籌或親上政論節目，到第一線迎戰藍綠對手，預算為1,000萬元。

此外，記載在柯金庫密帳的明細還包括「戴季全影音100萬、160萬」「張榮豐民調尾款160萬」「民調費趨勢350萬」「民調費求真320萬」「新故鄉智庫協會網站專案300萬」「小物未付貨款約1100萬元」「資安暨系統建立專案400萬」「競選網站總價267萬」「LINE訊息（蝙蝠移動）73.5萬、影響力數據74.8萬」「業部涉外事務及組織部預算300萬」及「志工團總預算150萬」等。

潛逃海外的橘子許芷瑜，負責管理柯文哲8大金庫密帳的USB現金帳。（翻攝三立新聞網）

▲潛逃海外的橘子許芷瑜，負責管理柯文哲8大金庫密帳的USB現金帳。

隨著金流輪廓逐步釐清，柯文哲涉犯貪汙等重罪事實也逐漸鞏固，全案預計12月下旬起訴，柯另涉以沈慶京行賄款成立木可公司，及由妻子陳佩琪拿現金存ATM部分則涉洗錢罪，屆時一罪一罰，最重可判無期徒刑，有期徒刑合併執行可達20年。

而替柯收賄及管理現金的橘子許芷瑜至今未回台，沈慶京也拒不吐實，起訴時若柯與沈未認罪，移審後恐被續押，依《速審法》一審法院審理時可對柯再羈押15個月。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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