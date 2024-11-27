沈慶京傳「澳門輸光」賴賭桌不走　賭資疑成京華城案賄款

▲威京集團主席沈慶京行賄柯文逾4,000萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

柯文哲弊案金流一一被查出，全案另位關鍵被告沈慶京，除嗆要拍影集控訴遭迫害，應訊時不斷行使緘默權，即便收押對案情仍不回答，知情人士指出，目前查到柯文哲收賄金額應僅是一小部分，除了有可能是依京華城工程進度付賄款，另也有可能由沈以海外交款方式行賄。

知情人士透露，一位國內傳產大亨曾跟沈慶京提到集團總部前幾年都更送案極不順，沈聽完狠酸「你不懂事」、「方法也不對」，還自爆可在海外送錢，這名企業主不認同，回稱：「我們公司從來不用這套。」後來沈在被約談前夕，還跟其他友人吹噓說：「檢調查不到什麼金流的啦！因為我都用現金處理。」

▲沈慶京被爆常至澳門新濠天地等賭場豪賭，某次爽贏近新台幣9千萬元。

沈慶京習慣用現金及海外交付款項打點的傳言其來有自，一名澳門新濠天地賭場旗下的員工麥克（匿名）日前向本刊透露，沈慶京愛賭博，很多錢都藏在海外，就算中工集團倒了，他將來照樣衣食無虞。

▲沈慶京自曝從海外付賄款不會被查到，他經常赴澳門賭場，曾與共犯應曉薇同機被直擊。

麥克更爆料，沈慶京喜歡在週五搭乘澳門航空到澳門賭場玩百家樂，通常都賭到最後一刻，週日飛機回程關艙前，才趕到機場櫃檯報到；沈的輸贏很大，每次多兌換港幣200萬元（約新台幣800多萬元）當籌碼，一注就下港幣20萬元（約新台幣80多萬元），就算輸光也會跟同桌賭客或賭場借籌碼，甚至賴在賭桌不走，看別人賭過乾癮。

麥克說，沈慶京手氣最旺時，曾在2021年10月間，一次狂贏港幣2,000萬元（約新台幣8,000多萬元），羨煞旁人。沈贏了大錢開心回台後，賭場交代台灣聯絡處員工將綁有銀行捆鈔紙條的8,000多萬元現金，分批從台北辦公室保險箱拿出，陸續裝進2個30吋的行李箱送到威京總部。

▲京華廣場容積率弊案被爆是視工程進度，分階段行賄柯文哲等人。

因數額太過龐大，沈慶京還找了2位女員工幫忙點鈔，清點無誤後，賭場人員再拎著二只空行李箱回辦公室繼續裝錢，跑了2趟才將8,000多萬元全都交到沈的手裡。這個說法也跟沈的前司機不久前在法庭爆料，指曾幫沈攜帶鉅額現金進出台港澳的證詞相符。

巧合的是，沈慶京在2020年開始透過應曉薇及朱亞虎等人，打通柯文哲及彭振聲等市府高官，讓京華城容積率在2020年10月確定增至840%，期間沈豪砸大筆公關費，專案小組也從可疑金流追查現金與沈利用賭資洗錢、行賄的可能性，一旦勾稽出來，將更鞏固沈行賄柯文哲的事證。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



更多鏡週刊報導

【封面故事】查8大金庫密帳、新增2300萬賄款 柯文哲弊案不法金額破億元

【柯八大金庫揭密5】海濤法師吸金術翻版 柯文哲密帳也分2套

【柯八大金庫揭密】再被挖出2300萬賄款 柯文哲不法金額破億