陳亭妃提醒詐騙新手法　吸引LINE投票盜用LINE帳號

▲立委陳亭妃發現詐騙手法又出奇招，26日特呼籲國人防範這種用釣魚line投票、盜用LINE 帳號的詐騙新手法。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

正當為我們台灣幫棒球隊加油喝采的同時，居然詐騙集團也不鬆手趁著大家在歡欣鼓舞的時刻，也繼續四處詐騙令人非常痛恨。

立委陳亭妃發現詐騙手法又出奇招，而且這個奇招是讓你無法可擋，26日特邀數位發展部黃國源簡任視察及警政署刑事警察局詐防中心科長林耕宇，一起來呼籲提醒告訴國人，如何防範打擊這種用釣魚line投票、盜用LINE 帳號的詐騙新手法。

這個新詐騙手法會利用現在網路有很多投票活動，因為網路投票要拜託很多人來支持、幫忙好友衝第一票數就可以得到活動獎金。立委陳亭妃指出這是25日發生在她的服務處助理的案例，這位助理很喜歡寵物，他的LINE裡面突然出現一組寵物大公投的活動訊息，點進去之後設計介面很精緻且有漂亮的動物照片，讓人完全不會認為是有陷阱、詐騙的，喜歡寵物的人就會不疑有他，因此就投票了，結果後續投完票的程序跟一般沒什麼兩樣。

同時間他的朋友也打電話給助理，問他說「你怎麼了？」他聽了一頭霧水，原來他的朋友接到助理的LINE訊息，表示說可以先幫他轉5萬嗎？ 處理點急事，完全是他們平常在用的line，而不是另外再假用其他LINE帳號，還好這位朋友有再打電話再確認，所以就擋掉了這個詐騙，但是也有朋友沒有做確認的動作，就這樣子被詐騙了5萬元。

立委陳亭妃進一步表示，現在詐騙新手法已經進化到可以同步盜用帳號，也就是當你誤闖詐騙網站，詐騙集團已經可以直接用你的LINE帳號，發訊息給你的好友，讓你迅雷不及掩耳，在這瞬間，你的朋友可能不疑有他，在想幫助朋友的狀況下，莫名其妙就被詐騙了。由此可見，這種利用line投票釣魚，然後直接盜用LINE 帳號的詐騙新手法相當可怕嚴重，詐騙手法可以說又更爐火純青了，要求數位部、警政署要加強這種詐騙新手法的宣傳，拜託民眾絕對要停看聽，甚至要大量宣導，如果真的遇到誤闖line的詐騙陷阱，如做第一時間的處理才能保護自己、保護朋友。

陳亭妃也進一步要求數位發展部和刑事警察局要針對新型的詐騙手法，研擬一套防堵措施！因為是網路平台詐騙，尤其是數位發展部必須要成立公布專業單一窗口，並呼籲所有的民眾第一時間停看聽，第二，遇到任何詐騙問題，可以馬上直接做檢舉反映。另，本案已經正式向刑事警察局報案了，請刑事局去把所有的資料調出來、徹查到底是怎麼一回事。