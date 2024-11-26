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10月詐騙財損達120億！　藍委喊：加強監管虛擬貨幣、第三方支付

▲▼ 國民黨立委張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞今（26）日召開「公私協力打擊詐騙」公聽會 。（圖／立委吳宗憲辦公室提供）

▲國民黨立委張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞今（26）日召開「公私協力打擊詐騙」公聽會 。（圖／立委吳宗憲辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣詐騙猖獗，去年遭詐財損總計高達88.78億元，其中虛擬貨幣詐騙53億元，今年光是10月一個月，遭詐財損竟高達120億元。國民黨立委張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞今（26）日召開「公私協力打擊詐騙」公聽會，要求政府加強監管虛擬貨幣、第三方支付、網路廣告等，透過公私協力強化打詐，讓民眾免受詐騙之苦。

張智倫表示，據內政部與警政署推出「打詐儀錶板」顯示，光是今年10月受理詐騙案件1萬8094件，遭詐財損高達120億6844萬元，比去年一整年多出32億元，「這些數字令人感到疑惑，打詐怎麼會越打越詐？」他質疑，上會期「打詐四法」已三讀通過，相關子法制定進度到哪裡？「打詐綱領2.0」與1.5版的差異，以及預期成效又是如何？政府單位必須說明清楚。

張智倫認為，政府投入這麼多打詐預算，不斷研議修改打詐綱領，但全國民眾都很關心，明年遭詐案件數能否下降。張智倫直言，政府可以承諾，明年遭詐金額可以降低40%或50%嗎？政府預期績效目標是多少？

吳宗憲指出，人民最在乎「錢要不要得回來」，但遺憾的是，從2022年起，有8成以上都要不回來。他也分享，跟金管會主委彭金隆討論時，得知多是從外國虛擬貨幣公司把錢洗出來，而做過「洗防聲明」（洗錢防制法令遵循聲明書）的虛擬貨幣業者，國內有26家、國外有1家，但經查英屬維京群島（BVI）根本就是台灣公司，代表政府並沒有掌握任何一間外國虛擬貨幣公司，錢只要洗出去，根本追不回來。

吳宗憲表示，防詐第一線是行政機關，司法機關則是最末端，否則即使補了非常多檢察官助理、再多人力都難以防止，不能把打詐之責都丟給檢警調。

吳宗憲表示，行政院打擊詐欺指揮中心宣稱去年6月到今年10月，透過調和解返還被害人金額已超過24億，但請問受害人已經拿到24億，還是僅是談好和解？實務上常見，和解後第一期、第二期付完，後面就不付了，因此這24億有灌水嫌疑，呼籲指揮中心「一個月內」提供「實際清償數額」及執行率。

林沛祥認為，打詐儀錶板上的數字，呈現出悲哀的現實，單靠公部門防詐根本不夠，若真的要解決詐騙的問題，必須從法律、科技、金融等面向著手。全民都很關心如何防詐、讓受害者拿回損失，公部門必須重拾民眾的信任，使國人免於被詐騙的恐懼，讓大家都能大聲說出「我們不是詐騙王國」這句話。

葛如鈞指出，全台單日遭詐財損可達5.5億，非常可怕，雖然檢警調、地方和產業全力防堵，然而在公私協力部分始終有所缺漏，政府不該自己閉門造車，而是應該跟民間、產業合作，思考如何兼顧產業發展及防詐。

葛如鈞認為，虛擬貨幣是非常有潛力的產業，可推動金融、科技發展，其中有大一部份是跟境外業者聯動，而境外業者很有意願落地，也十分配合政府的打詐政策，相信若能公私協力合作，防詐、阻詐就能做到滴水不漏。

士林地檢署主任檢察官羅韋淵表示，在愛情詐騙案例中，詐騙集團會引誘受害者購買虛擬貨幣，最常見是泰達幣，跟個人幣商買幣之後，就會快速被轉出到境外交易所，等於設了斷點。

內政部警政署刑事警察局副局長黃壬聰指出，警察機關主要負責識詐及查緝，目前觀察包含虛擬貨幣、洗錢都有增加趨勢。針對查扣不法，今年已查扣132億，比去年40億增加非常多，另與金管會合作攔阻被害人，在櫃檯內攔到104億，警察機關也主動查找被害人，通知3.7萬人停止匯款。

內政部警政署刑事局科防中心林建隆表示，近年警方在虛擬貨幣的犯罪偵查，投入非常多經費與人力，詐團在虛擬貨幣的轉入和轉出非常快速，而被害人最在意被騙的贓款能否返還回來，希望透過公私協力，特別是虛擬資產業者的協助。

法務部檢察司主任檢察官李仲仁指出，《洗錢防制法》針對虛擬貨幣部分有強制納管，法務部督導臺灣高等檢察署，針對國內4家虛擬貨幣業者完成介接，未來檢察官可快速調閱資料，大幅提高偵查效率。另關於打詐四法，《洗錢防制法》4部、《通訊保障及監察法》2部都已完成預告程序，11月底前完成相關法制作業。

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