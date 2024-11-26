被問波波醫生爭議　考試院副院長被提名人：勿因個案全盤否定

▲考試院副院長提名人許舒翔 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

對於「波波醫生」爭議，考試院副院長被提名人許舒翔今（26日）在立法院備詢時表示，考選部不是醫護人員的主管機關，但碰到問題一定會協助，但不要因為一個個案全盤否定，相信能夠通過國家考試，後面又有相關專業養成，相信也會有些表現不錯。

國民黨立委楊瓊瓔今在立法院詢問時提到，如何從政策、制度保障偏鄉居民基本的醫療權益，國內外學歷認證標準有時引發爭議，考試院在制定國家考試規則時，應如何確保公平性，避免對特定群體不公平待遇。

許舒翔表示，考選部辦理醫師考試，基本上都是依照醫師法，醫師經過考選部第一階段考試後，還有個實習的階段，之後通過第二次國家考試才能成為醫師。

不過，楊瓊瓔指出，她希望可以聽到個人見解與論點，讓國民安心。許舒翔回應，如果本國醫生已經足夠，當然優先考量。但是波波不是只有台灣存在這個問題。他擔任次長時曾到芬蘭了解，芬蘭有自己培養自己醫學院學生，但也用了不少是波波，專業上當然有把關。

許舒翔強調，「我們不要因為一個個案全盤否定」，相信能夠通過國家考試，後面又有相關專業養成，也會有些表現不錯的。就他了解，有一些波波回來，通過第一階段考試者但無法實習，可能等個5年（證照）就會廢掉，也有人在國外就業，在英國擔任牙醫師。

