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考試院長被提名人被問霸凌案　周弘憲：上任速修《公務人員保障法》

▲▼新任考試委員被提名人立法院 詢答 周弘憲 黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲考試院長被提名人周弘憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院今（26日）召開全院委員會，針對考試院人事案進行審查。針對近期爆發勞動部霸凌案，考試院長被提名人周弘憲指出，上任後將立即責成院屬相關機關，研議將職場霸凌相關措施提升到法律位階，儘速擬具《公務人員保障法》修正草案。

勞動部勞發署北分署吳姓公務員離世，分署長謝宜容被爆涉霸凌，引爆社會怒火。周弘憲報告時指出，考試院掌理公務員保障事項，自有責任給予公務員更友善安全的工作環境；因此，自己的人事案若能獲立院審查通過，上任後將立即責成院屬相關機關，研議將職場霸凌相關措施提升到法律位階，在廣泛爭取各界意見後，儘速擬具《公務人員保障法》修正草案，經考試院會討論後送立院審議，以建構更友善安全的職場環境。

國民黨立委葉元之詢問，勞動部霸凌事件凸顯官僚系統官官相護，未來若發生同樣情況，在法律上如何處理？

周弘憲指出，現行《公務人員保障法》第19條僅規定「各機關對於公務人員之執行職務，應提供安全及衛生之防護措施」，這樣宣示性的條文不夠，應該將條文擴充，把職場霸凌相關事項規範進去，各機關比較有可能來遵循，若沒遵循會產生行政責任等。

葉元之追問，「沒有遵循會怎樣？」周弘憲回應，當然有行政責任。公務員受霸凌問題，涉及執行職務安全問題，這是考試院應保障事項，現在都是內部行政規則來律定，因此希望透過修法來提高反霸凌的法律位階，對公務員比較有保障。

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