台大畢業沒用！醫二代被逼「當波波接家業」　心累吐內幕

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者周亭瑋／綜合報導

波波醫生爭議持續延燒，就有男網友考上台大非醫學相關科系，仍會被在外開業的醫師父母不斷施壓，要他出國當波波，再回來接家業，這讓他不以為然，苦笑直呼「這某種程度上，是台灣農業社會的遺緒吧！相信家戶集體生產是製造價值的最佳解。」

網友在Dcard發文提到，「自從我高中畢業以來，每年都要被開業醫父母問要不要去當波波，說什麼大學給你唸興趣沒關係，畢業或休學再去波蘭唸一個醫學系，回來給你接診所之類的話，都讀到研究所畢業準備出國攻博，還是會不時拿醫師公會雜誌的廣告跟我提一下，說波蘭現在不行，還有捷克、西班牙、匈牙利等等。」

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原PO感嘆，「我哥已經從台灣的醫學系畢業，在醫院執業了，到底是有多瞧不起非醫的學位和職涯。台灣醫師小孩有留在台灣且沒唸醫學系的，應該是絕對少數，你可以想像醫生家庭要是真產不出下一代醫師，在同儕裡有多難堪，以至於要小孩一再重考，若不行就下重金開外掛，把子女送出國去買學歷。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

他直言，台灣開業醫群體特別莫名其妙，他們確實有錢，但不會是什麼很大的資本家，真正的企業會仰賴規模和管理來製造價值，而非下重本為員工和家族成員鑽制度漏洞，「他們人均嚮往建立的不是連鎖醫院大財團，而是家庭工廠式、祖業式的診所，希望自家能有好幾張醫師藥師治療師執照，子女沒醫唸藥也好，總之就是要和醫學院沾上邊，全家族一起在診所投入超額工作，獲得超額報酬，然後一代一代永遠繼承下去。」

最後，原PO也強調，這篇不是要正當化，很多波波是被逼的很可憐，並沒有這麼爽的受害者，怎樣也是共犯，「只是想說台灣醫牙家庭有著極度單向度的價值觀，眼裡只有自我複製才有價值，波波最多的不是什麼路人暴發戶或政府官員，最多的是捧著錢自我複製的醫牙子弟。」