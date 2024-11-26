公務員比照學校設「心理健康假」？　考試院長被提名人：原則上可行

▲考試院長被提名人周弘憲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（26日）舉行全院委員會審查考試委員提名人事案，上午審查考試院長被提名人周弘憲，綠委吳思瑤關切公務體系霸凌事件，周回應可從修《公務員保障法》著手。吳提出公務員應比照校園給予「心理健康假」，並批評銓敘部過往回應不進步也毫無同理心。周弘憲則回應，這個方向可行，修訂公務員請假規則沒有要法律位階，基本上不需要送到立院，會盡快研議。

吳思瑤指出，過去她就曾提出「心理健康假」概念，當時人事總處說可以，銓敘部卻表達反對，理由是公務員請假會影響服務品質，這樣公務員事假、喪假都不能請？考試院還說心理假有標籤化疑慮，也憂心有需要者不敢請、有心者會濫請？不需要這樣防賊。

吳思瑤不滿表示，心理假本身就是要去標籤化，讓公務體系懂得關懷身邊同僚，可能心理健康出了問題，心理假提供一個可以接觸的機會，怎麼會銓敘部如此回應？不進步、無同理心也完全不合理，人事總處都同意了卻卡在銓敘部，做為接下來的考試院長，心理假有無可能在公務體系先行？

周弘憲表示，原則上應該可行，但一些細節還須跟相關機關討論。

吳思瑤喊話，人事總處研議所有可行方案，只要在現行假別中增設，不影響整體假的日期，馬上請銓敘部研議公務人員請假規則，讓心理健康假上路。

周弘憲回應，這個方向可行，修訂公務員請假規則沒有要法律位階，基本上不需要送到立院，會盡快研議。