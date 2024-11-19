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率考委被提名人拜會！民眾黨團再催問卷　潘孟安允諾：25日前回覆

▲▼總統府秘書長潘孟安率考試院被提名人拜會民眾黨團。（圖／立法院民眾黨團提供）

▲總統府秘書長潘孟安率考試院被提名人拜會民眾黨團。（圖／立法院民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

總統府秘書長潘孟安率第14屆考試院院長、副院長及考試委員被提名人19日拜會民眾黨團盼獲得支持，民眾黨立委張啓楷提及過去寄送問卷未得到回覆一事，潘孟安則說當時在等憲判結果，預計25日前會回覆，民眾黨團總召黃國昌反酸，當時人事同意權沒被做暫時處分。

潘孟安19日上午8時30分率第14屆考試院院長、副院長及考試委員被提名人，到立院民眾黨團辦公室拜會8名白委，希望所有被提名人都能獲得民眾黨團的支持；而黃國昌則說會一本初衷，秉持民眾黨主席柯文哲交代的「理性、務實、科學」善盡立委職責，把國家利益放在政黨利益之上，進行這次人事同意權審查。

▲▼總統府秘書長潘孟安率考試院被提名人拜會台灣民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統府秘書長潘孟安率考試院被提名人拜會台灣民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

張啓楷於會中提及，過去寄給考試院正副院長、考試委員被提名人問卷，至今都還沒得到回覆，得拜託潘孟安溝通一下，讓立委審查時比較有依據。潘孟安回應，這是因為當時在等憲判的結果，上週去拜訪國民黨團時也在等待協商結論，因此結果會在25日以前送給各個委員，「一定符合各位要求。」

黃國昌則補充道，民眾黨團是一個非常重視民主法治的黨團，當初寄問卷給被提名人時，人事同意權審查並沒被憲法法庭暫時處分，「我是念法律的人，一個三讀生效的法律案，憲法法庭也還沒做暫時處分，就是國家有效生效的法律。」民眾黨團依國家有效且生效的法律寄問卷，是在行使立法院的職權，且條文也被大法官宣告合憲。

黃國昌強調，民眾黨團從頭到尾都是依照《立法院職權行使法》，在有效且生效的法律、沒有被憲法法庭凍結的法律，以及憲法法庭可能合憲的法律下，將問卷寄出去，張啓楷已清楚說明民眾黨團立場，期待寄出去的問卷能得到各位尊重，這樣在接下來人事同意權審查中，比較不會造成不必要的誤會。

▲▼ 總統府秘書長潘孟安率考試院被提名人拜會台灣民眾黨團暨會後記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌召開會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

而黃國昌、立委吳春城、麥玉珍與林憶君也於會後召開記者會，黃國昌表示，此次考試院正副院長跟委員能順利排入審查時程，從一開始就是由民眾黨團提案，昨天立法院長韓國瑜也正式發出公文，第一點就清楚表明「依照民眾黨團提案」達成黨團協商結論，排定考試院正副院長、考試委員審查。

黃國昌指出，此事為什麼重要，是因為民進黨作為執政黨，沒有想要幹正事，一天到晚透過散播假訊息抹黑、攻擊在野黨，一直說「在野黨擋人事同意權」，但如果是在野黨阻擋，那怎麼會是依照民眾黨團提案，「請問民進黨團提案在哪？」

黃國昌說，第二，黨團成員清楚點出被提名人沒回覆問卷，並對此表達強烈不滿，民眾黨團對於考試院正副院長、考試委員被提名人提出10個問題，但潘孟安說「憲判出來前沒有回答」，因此他也清楚在拜會過程表達黨團立場。

黃國昌重申，人事同意權不僅沒被暫時處分，最後判決也都合憲，就應針對問題具體表明態度立場，「如果連基本問題都不回答的話，莫非由賴清德提名的正副院長及被提名人，是傲慢到把立院當橡皮圖章嗎？看到他們的名字就要蓋同意票，連基本問題都沒回答，要民眾黨團如何同意這次提名？」

最後，黃國昌強調，今天最感動的一件事情，就是最後送客時，考試院長被提名人周弘憲清楚表達「謝謝民眾黨正式提案排審考試院正副院長及正副委員」，不管接下來人事同意權審查過程的結果如何，「我覺得周弘憲才是真正就事論事，能展現基本的民主素養，所以再次敬告民進黨以及黨團，不要散播假訊息。」

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