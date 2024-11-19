率考委被提名人拜會！民眾黨團再催問卷　潘孟安允諾：25日前回覆

▲總統府秘書長潘孟安率考試院被提名人拜會民眾黨團。（圖／立法院民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

總統府秘書長潘孟安率第14屆考試院院長、副院長及考試委員被提名人19日拜會民眾黨團盼獲得支持，民眾黨立委張啓楷提及過去寄送問卷未得到回覆一事，潘孟安則說當時在等憲判結果，預計25日前會回覆，民眾黨團總召黃國昌反酸，當時人事同意權沒被做暫時處分。

潘孟安19日上午8時30分率第14屆考試院院長、副院長及考試委員被提名人，到立院民眾黨團辦公室拜會8名白委，希望所有被提名人都能獲得民眾黨團的支持；而黃國昌則說會一本初衷，秉持民眾黨主席柯文哲交代的「理性、務實、科學」善盡立委職責，把國家利益放在政黨利益之上，進行這次人事同意權審查。

▲總統府秘書長潘孟安率考試院被提名人拜會台灣民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

張啓楷於會中提及，過去寄給考試院正副院長、考試委員被提名人問卷，至今都還沒得到回覆，得拜託潘孟安溝通一下，讓立委審查時比較有依據。潘孟安回應，這是因為當時在等憲判的結果，上週去拜訪國民黨團時也在等待協商結論，因此結果會在25日以前送給各個委員，「一定符合各位要求。」

黃國昌則補充道，民眾黨團是一個非常重視民主法治的黨團，當初寄問卷給被提名人時，人事同意權審查並沒被憲法法庭暫時處分，「我是念法律的人，一個三讀生效的法律案，憲法法庭也還沒做暫時處分，就是國家有效生效的法律。」民眾黨團依國家有效且生效的法律寄問卷，是在行使立法院的職權，且條文也被大法官宣告合憲。

黃國昌強調，民眾黨團從頭到尾都是依照《立法院職權行使法》，在有效且生效的法律、沒有被憲法法庭凍結的法律，以及憲法法庭可能合憲的法律下，將問卷寄出去，張啓楷已清楚說明民眾黨團立場，期待寄出去的問卷能得到各位尊重，這樣在接下來人事同意權審查中，比較不會造成不必要的誤會。

▲黃國昌召開會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

而黃國昌、立委吳春城、麥玉珍與林憶君也於會後召開記者會，黃國昌表示，此次考試院正副院長跟委員能順利排入審查時程，從一開始就是由民眾黨團提案，昨天立法院長韓國瑜也正式發出公文，第一點就清楚表明「依照民眾黨團提案」達成黨團協商結論，排定考試院正副院長、考試委員審查。

黃國昌指出，此事為什麼重要，是因為民進黨作為執政黨，沒有想要幹正事，一天到晚透過散播假訊息抹黑、攻擊在野黨，一直說「在野黨擋人事同意權」，但如果是在野黨阻擋，那怎麼會是依照民眾黨團提案，「請問民進黨團提案在哪？」

黃國昌說，第二，黨團成員清楚點出被提名人沒回覆問卷，並對此表達強烈不滿，民眾黨團對於考試院正副院長、考試委員被提名人提出10個問題，但潘孟安說「憲判出來前沒有回答」，因此他也清楚在拜會過程表達黨團立場。

黃國昌重申，人事同意權不僅沒被暫時處分，最後判決也都合憲，就應針對問題具體表明態度立場，「如果連基本問題都不回答的話，莫非由賴清德提名的正副院長及被提名人，是傲慢到把立院當橡皮圖章嗎？看到他們的名字就要蓋同意票，連基本問題都沒回答，要民眾黨團如何同意這次提名？」

最後，黃國昌強調，今天最感動的一件事情，就是最後送客時，考試院長被提名人周弘憲清楚表達「謝謝民眾黨正式提案排審考試院正副院長及正副委員」，不管接下來人事同意權審查過程的結果如何，「我覺得周弘憲才是真正就事論事，能展現基本的民主素養，所以再次敬告民進黨以及黨團，不要散播假訊息。」