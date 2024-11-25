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陰雨→乾冷2波大變天！「最有感冷氣團」北台灣一路跌溫探10度

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

首波大陸冷氣團來襲！中央氣象署表示，今（25日）夜鋒面逐漸通過台灣，隨後明天（26日）東北季風增強，北東轉涼降到約15度，有局部短暫陣雨，其它地區也是越晚越涼，緊接著大陸冷氣團南下，各地氣溫更溜滑梯，加上輻射冷卻影響，低溫下探12度。

氣象署預報，今天入夜後鋒面逐漸靠近，到明上午間通過台灣，隨後東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區及南部山區有零星短暫陣雨，尤其在基隆北海岸及北部山區有局部較大雨勢發生機率，預計明天下半天後雨勢逐漸趨緩。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

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▲▼ 。（圖／中央氣象署）

氣溫方面，明天北部及東北部明顯轉涼，其他地區愈晚愈涼，北台灣清晨氣溫約18度，白天逐漸降溫，而中部及花蓮高溫略降至23至25度，南部及台東高溫約26度；明晚低溫北台灣約15度左右，其他地區約16度。直到27日（周三）大陸冷氣團南下，因水氣偏少，28日至30日（周四至六）清晨持續受冷氣團影響，各地氣溫更為下降，清晨加上輻射冷卻效應影響，北東偏冷，低溫下探12度，其它地區早晚也冷，低溫也僅有約15度，中南部日夜溫差大。

氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，今夜至明天有一道鋒面掃過，北台灣易雨，台中也有零星飄雨機會，緊接著明天下午開始乾空氣逐漸籠罩，首波冷氣團南下，北台灣溫度一路走跌，越晚越冷，入夜就只剩14至16度。這波屬於乾冷，最低溫預估落再28至30日夜晚清晨，約11至14度，如果輻射冷卻效應更明顯，恐出現10度左右低溫，「接下來溫度會有非常明顯的起伏。」

天氣風險公司也指出，一到微弱鋒面即將通過台灣，隨後東北季風增強，北東轉陣雨，但陰雨天氣不會持續太久，同時氣溫逐步下降，預估明晚乾冷空氣就快速南下，這波強度可能達到大陸冷氣團等及，全台轉多雲到晴，降雨機率明顯降低，27日至29日式最冷的時段，北部宜蘭低溫下探12度，空曠地區恐現10度極端低溫，中南部花東也將明顯降溫剩13度，「此波將是今年入秋以來最有感一波」。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

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