快訊／10級強風來了　今越晚越冷最低溫時間曝

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

防10級強陣風，各地越晚越冷！中央氣象署預報員張承傳提醒，周三大陸冷氣團南下以及輻射冷卻影響，預估周四至周六早晚，北部、東北部低溫11、12度，其他地區15、16度。

氣象署今晨發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，苗栗至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，新竹以北、東半部沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

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張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天鋒面通過加上東北季風增強，北部、東半部有局部短暫陣雨，基隆北海岸、北部山區有局部較大雨勢機率，中部、南部山區也有零星短暫陣雨；鋒面下半天離開，降雨趨緩。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



張承傳說，今晨北部、東北部溫度18、19度，到了晚上會降到15、16度；中部、花蓮高溫23-25度，南部、台東26-28度，這些地區到了晚上也會降到16-18度。

張承傳表示，周三冷氣團南下，影響到周六清晨，由於水氣偏乾，還有些輻射冷卻效應，僅基隆北海岸、東半部有零星短暫雨；預估周四至周六早晚，北部、東北部低溫11、12度，其他地區15-16度，白天中部以北、東北部高溫19-22度，南部25度。

張承傳提到，周六白天起冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，但水氣偏少，仍有輻射冷卻效應，清晨還是偏冷。