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絕美堅果嚐鮮、公益蛋捲傳愛　2025話題春節禮盒預購開跑！

▲▼絕美堅果嚐鮮、公益蛋捲傳愛　2025話題春節禮盒預購開跑。（圖／業者提供）

▲2025春節禮盒預購陸續開跑，小眾品牌DEARNUTS推出絕美堅果禮盒必須手刀搶。（圖／翻攝自官網，下同）

記者林璟倩／綜合報導

歲末年終，轉眼又來到2024年最後一個月，有送禮需求或觀望特色交換禮物的人也差不多要開始做功課、貨比三家順便嚐鮮！許多低調精緻的小眾品牌陸續推出2025春節禮盒預購活動，精選2款令人耳目一新又有話題感的春節禮盒報你知！

多種口味變化的堅果！絕美DEAR NUTS送禮超體面

喜歡吃堅果的人注意！除了強調原味無添加的傳統吃法之外，DEAR NUTS的手工堅果竟然也能像爆米花一樣，有各式各樣的口味，還能讓人一口接一口，吃到停不下來！

充滿奢華質感的手作堅果品牌DEAR NUTS，以胡桃及核桃2款堅果為基底，陸續推出多種口味變化，至今已推出6種口味，其中以楓糖經典口味最受歡迎，而楓糖可可及楓糖包種口味的胡桃最下酒，尤其和威士忌及琴酒最搭，相當適合陪伴大家度過歲末派對的微醺時光，還有令人耳目一新的楓糖辣椒口味，香辣口感滿足冬天麻辣鍋控們愛嚐鮮的味蕾。

▲▼絕美堅果嚐鮮、公益蛋捲傳愛　2025話題春節禮盒預購開跑。（圖／業者提供）

▲DEAR NUTS「經典不敗禮盒」一次彙集6款經典創意風味堅果吃好吃滿。

外包裝相當有質感的DEAR NUTS「經典不敗禮盒」一次彙集6款經典創意風味堅果吃好吃滿，送禮絕對體面。即日起至12/31，DEAR NUTS推出春節早鳥預購活動，至官網訂購並輸入優惠碼NEWYEAR即可享滿千免運活動，購買禮盒滿額還送折價券。

值得注意的是，DEAR NUTS產品全程純手工製作，採接單後現烘焙，因此訂購後一般需等1~2週，以確保堅果產品在出貨時處於最佳新鮮品質。提醒公司或一般民眾若在年節大檔期間訂購，需預留訂購的緩衝期。

DEAR NUTS禮盒：https://www.oh-dearnuts.com/products/assorted-gift-set

傳愛馬拉威！畢嘉士基金會推出2025春節公益禮盒

▲▼絕美堅果嚐鮮、公益蛋捲傳愛　2025話題春節禮盒預購開跑。（圖／業者提供）

▲畢嘉士基金會春節禮盒，每年都受到重視質感與關注公益的消費者支持。

畢嘉士基金會從臺灣出發，以愛無國界的精神，服務自臺灣延伸至非洲。每年的公益禮盒接受到歡迎，今年特別攜手屏東大武山腳下、對雞蛋有著高品質要求的鮮蛋專家「大武山牧場」，以其明星商品「蛋入蛋捲」搭配馬拉威精品濾掛咖啡、洛神蜜桃白茶等，推出「好韻盛雙」年節禮盒，以充滿陽光熱情的橘色和咖啡色呈現豐盛大地的自然風情，送禮自用兩相宜。

此外，也有長期深受到消費者好評的「豐饒美饌」禮盒，今年也推出了升級加量版。純天然無農藥，符合歐盟MRL標準、UTZ 及雨林聯盟等認證的馬拉威嫩綠絨芽綠茶，搭配來自有「穀物界的紅寶石」美譽的紅藜穀物棒，是高鈣高纖高蛋白的健康無負擔好選擇。

民眾透過採購禮盒送至最珍視的家人親友手中，同時也能支持畢嘉士非洲服務計畫：直接與農民採購的馬拉威咖啡與茶葉，提供失親及貧困孩童就學的機會，改善小農與村落生活，販售盈餘100 %投入當地教育、健康及經濟三大領域社區發展服務。畢嘉士販售的馬拉威公益商品拒絕童工與血汗剝削，以友善環境方式生產，為守護地球盡一份力，也把臺灣對世界的愛，傳送到地球另一端的馬拉威，促成改變的契機。

歲末年終，邀請大家一起以實際消費支持公益，購買一份畢嘉士基金年節禮盒，為世界帶來溫暖的改變，即日起至12月15日，至畢嘉士基金會官網預購2025年年節禮盒，享兩件以上九五折優惠。

畢嘉士公益禮盒：https://bit.ly/3Z23c1P

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