陳傑憲母是街友守護神　「棒球媽媽」生前認養54個原民弱勢兒

▲陳傑憲有空就會到母親成立的「高雄市微笑慈善會」幫忙。（圖／高雄市微笑慈善會提供）

圖文／CTWANT

2019年創立的「高雄市微笑慈善會」，短短時間就在高市社福界闖出名號，理事長黃淑娟「砸鍋賣鐵」租房成立街友收容所，她把街友當朋友，透過聊天、訪談了解他們的家中狀況，找到對方的家人，其實這麼佛心來的「娟姐」來頭不小，不但是中華職棒球星陳傑憲的媽媽，過去還曾是走路有風的「大姐頭」，也曾經流落街頭當過一年多的街友。

黃淑娟於2022年時曾接受CTWANT的專訪，談到兒子陳傑憲眼中滿是驕傲，更透露，自己曾因精神崩潰淪為街友，但有一天晚上，陳傑憲打了支全壘打，賽後他開心的打給娟姐報告好表現，原本在她「發瘋」期間只會被掛電話，但這次聽到兒子聲音後，娟姐輕輕地叫了聲「憲仔」，陳傑憲愣了半晌，激動地說「阿母，妳醒了？妳在哪裡？」顧不得疲累，立刻飛車回到高雄，把人接回家洗了個熱水澡，再悉心地幫她吹乾頭髮，這一刻母子重逢，恍如隔世。

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清醒後，黃淑娟仍不願回家，索性在高雄火車站旁租屋，因為想報答流浪時街友對她的照顧，每天自掏腰包到車站煮飯供街友用餐，後來更成了「高雄市微笑慈善會」成立後的首個據點。黃淑娟坦言，自己曾經因為精神失常成了六親不認的遊民，在街頭流浪一年多，街友的經歷讓她能站在對方的角度看事情。她說，以往還在當「大姐頭」時，看到街友時是「同情心」，會拿錢或物資幫忙他們，但現在對街友則是「同理心」，看看有沒有機會讓他們重回正軌，「幫一個是一個」。

微笑慈善會最顛峰時期收容了37位街友，除了每天三餐溫飽外，光是如何管理就是一大問題，起初街友間動不動就會起爭執，尤其喝了酒後還會喧嘩打架，環境也弄得亂七八糟，讓鄰居頗有微詞，生怕變成眾矢之的，讓她不得不拿出以往「走跳江湖」的魄力，把街友當「小弟」管教，排排坐好聽訓，不願配合的只能請他走路。

▲娟姐訓練街友們自己煮飯，還叮嚀菜炒太久會苦。（圖／莊曜聰攝）

直到2022年，長住慈善會的街友還有8人左右，大部分都能與人對話自如，而且生活習慣良好，娟姐訓練他們自己煮飯、打掃環境，也替他們接一些臨時工作，把賺的錢存起來，並協助街友把菸、酒等習慣慢慢戒掉，現在娟姐和街友同住，既像舍監也像老媽子，感覺相當溫馨。

高市警局公關室警務正黃義彰說，他擔任長明派出所所長時與黃淑娟相識，當時就相當佩服「娟姐」，她對於每個街友的身分背景如數家珍，比社工還熟悉，還能分辨「真假」，慈善團體發物資時，她還會跟來「蹭飯」的假街友吵架，慈善會成立後，娟姐跟志工四處訪查，目前光是造冊登記的街友就有692位，協助警方及社會局掌握街友資訊，能第一時間提供協助或避免意外發生。

慈善會已幫助94個案例回歸家庭。街友阿成（化名）的媽媽偷偷跑來探望，阿成痛哭流涕求原諒，並回到家鄉後和爸爸一起種田，妻兒也回到身邊；小陳（化名）原本是地方頭痛人物，戒酒後返家當個水電工，與姐姐奉養母親，安享天倫。

街友的後事也是微笑慈善會的重要工作，而且喪葬費用的募款採用定額制，募到一定額度就停止，因此常出現善心人士想捐款卻排不到的狀況，若葬禮後不足的部分娟姐則出錢補足，經費有剩就拿來添購物資發放給弱勢民眾；警方若遇到疑似街友的無名屍，也會找娟姐來指認，且往往認出死者身分的是娟姐而不是家屬，讓她相當感慨。

關注街友的同時，娟姐與慈善會成員也注意到弱勢邊緣戶，因為她的小兒子陳傑憲是統一獅隊的職棒選手，在球界原本就有人脈，更讓她興起栽培人才的想法，於是開始認養原住民及弱勢孩子加入棒球隊，包括復興國小、忠孝國小、橋頭國中、前金國中、新光高中等5所學校都有娟姐認養的棒球選手，現在已經有54個之多，「棒球媽媽」之名當之無愧。

黃淑娟於2023年1月因病逝世，但她的「高雄市微笑慈善會」成為高雄市最大也最知名的關懷街友協會，至今仍正常運作，每年的街友迎春晚會高達上百桌、街友上千人，工作重點包括募集愛心關懷民生物資、慰問轄區弱勢及中低收入戶、發放日常生活日用品，並收容安置街友，有興趣的讀者可在臉書上搜尋「高雄市微笑慈善會」獲得相關資訊。

▲除了照顧街友、弱勢邊緣戶，娟姐也認養54個孩子，讓他們能專心打球，希望培育出更多棒球好手。（圖／翻攝照片）

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