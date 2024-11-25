「媽！我是為你打棒球」　陳傑憲曾靠「這段話」陪母親擊敗病魔

▲世界12強棒球賽冠軍戰，陳傑憲賽後爆哭。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024世界棒球12強賽昨晚落幕，台灣以4比0完封日本，身為隊長的陳傑憲賽後激動落淚表示，冠軍要獻給老婆和天上父母。國民黨立委柯志恩今（25日）分享，自己的助理也曾採訪過陳傑憲的母親，當時她曾一度病危搶救，陳傑憲在母親耳畔說，「媽！你要撐下去！我因為你而打棒球，如果你走了，我的棒球夢也毀了。」這一番話激勵了母親也擊倒病魔、康復出院，相當感人。

「帥炸、高雄子弟陳傑憲！」柯志恩說，中華隊從不被看好卻一路挺進，最後勇奪世界冠軍，昨晚決戰日本，陳傑憲的3分全壘打居功厥偉，事實上，本屆賽事傑憲是打擊王，表現令人驚豔，真的太優了。

柯志恩回憶，7月初舉辦一場強化體育賽事防賭的公聽會，陳傑憲和周思齊都出席為運動員發聲，希望能建立防賭機制、成立防賭基金、並申請短期保險，一句「如果在國際賽受傷，誰能替我負責？」這是他的切身之痛，因他曾比賽受過傷，也因舊傷復發，被球隊移出，該季比賽就報銷了。只要深入了解每一位發光發熱的球員，背後不知有多少淚水和汗水交織的故事。

柯志恩提及，陳傑憲從小打棒球，高中就到日本希望精進球技，但因家境不好必須分擔家計，無法留在日本發展故回到台灣加入台電，幾經輾轉雖很幸運被統一隊選上，但也曾因身體緊繃、接球失誤、屢屢失敗而失去信心，甚至被嫌棄，就像這次中華隊被揶揄可能倒數第二名，那種被輕視的感覺，真的不是滋味。而如今陳傑憲走出過去挫敗的陰影，憑藉優異表現，不僅讓自己站上成功巔峰，也幫助中華隊寫下歷史。

柯志恩說，陳傑憲是高雄子弟，身為棒球教練的父親壯年離世，他的媽媽和一群朋友靠著一人幾千的小額捐款，成立一個高雄市微笑慈善會，投身公益卻低調行善。

柯志恩透露，自己的助理曾採訪過陳傑憲的母親，得知她曾一度病危搶救，陳傑憲在母親耳畔說，「媽！你要撐下去！我因為你而打棒球，如果你走了，我的棒球夢也毀了」。這一番話激勵了母親也擊倒病魔、康復出院。這對母子相依連心、彼此互勉的故事，非常感人。

不過，直到昨天陳傑憲受訪，說出｢謝謝天上的爸爸媽媽」，柯志恩這才驚訝陳傑憲的母親已離世，即便充滿遺憾與惋惜，但也深信陳傑憲的母親永遠以他的兒子為榮，也祝福陳傑憲為了母親繼續追尋精彩的棒球夢。

