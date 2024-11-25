和逸飯店•台南西門館　慶棒球奪冠會員入住免費升等卡通房

▲歡慶棒球奪冠，和逸飯店•台南西門館祭出限時優惠，25日起至11月29日，AMAZZING CLUB會員入住享免費升等卡通主題房，再享啤酒買一送一。（圖 / 和逸飯店•台南西門館提供，下同）

記者林東良／台南報導

歡慶中華隊獲得世界12強棒球賽冠軍，和逸飯店•台南西門館祭出限時優惠，25日起至11月29日，AMAZZING CLUB會員入住享免費升等卡通主題房，再享啤酒買一送一，於Cozzi KITCHÉN餐廳消費任一主餐，加1元送中華隊藍白特調乙杯。

緊接著迎接聖誕、跨年假期，打造應景活動，其中廣受好評的「聖誕晚宴派對」今年邁入第三屆，提供30道以上的海陸餐點及主題甜點吃到飽，「逸起來跨年」住房專案，每晚4500元起，預訂贈送卡通主題抱枕，還能免費參加12月31日「親子跨年派對」，除了各式鹹甜小點、酒水暢飲外，加碼萬元住宿券抽獎活動。另外春節住房專案「新春玩蛇麼」推出75折優惠，並贈送Cozzi KITCHÉN「雙人新春下午茶套餐」，預訂三天兩夜加碼贈送台南限定伴手禮「媽祖賜芙」。訂房、餐廳訂位請洽專線06-702-6699，活動報名請洽06-702-6699 *2193。

Cozzi KITCHÉN餐廳於12月21日晚上6時舉辦「聖誕晚宴派對」，以代表聖誕節的紅、白服裝做為活動dress code，餐點提供經典料理「烤火雞」、「爐烤牛肉」等，主廚也巧妙融入聖誕元素，製作出薑餅人與聖誕樹造型的鹹、甜點，並以煙燻起司、啤酒小香腸、里肌肉等食材組成「聖誕塔」，此外主廚特調大人系熱紅酒，並提供無酒精版本讓小朋友一起同樂，現場更安排趣味的團康遊戲，並由聖誕老公公送上驚喜禮物，營造熱鬧的過節氣氛。

12月21日至12月22日推出「聖誕奇遇記」聖誕主題親子活動，帶領小朋友一起幫助聖誕老公公度過難關，規劃一系列闖關遊戲及小朋友最愛的DIY環節，親手設計獨一無二的聖誕花圈擴香石。