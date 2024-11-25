發不出加碼獎金！中華隊選手0人設籍台北　蔣萬安：是想給個鼓勵

記者袁茵／台北報導

中華隊24日在世界12強賽金牌戰以4比0擊敗日本隊，每名球員可以獲得700萬元國光獎金，而台北市長蔣萬安也於日前宣布，將再對設籍台北市選手加碼10％獎金，結果北市府卻發現中華隊選手「沒人設籍在台北」。對此，蔣萬安回應，最主要是想給選手一個鼓勵。

▲台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者袁茵攝）

針對沒有中華隊選手設籍在台北市，但過去北市的學校曾培養過4名選手，會不會透過其他方式讓選手可領到加碼獎金？蔣萬安25日下午於台北市議會市政總質詢前受訪表示，自己有跟體育局了解，現在規定是必須要在台北市設籍一年以上，就會給予中央國光獎金的10％加碼金，也就是70萬元，再加上24萬9600元，「這規定是必須設籍1年以上。」

蔣萬安提及，但因為這次有很多中華隊選手是台北市立大學畢業，以及部分選手過去在台北市就讀國小、國中甚至高中，所以也會給予傑出校友的表揚。

媒體追問，現在沒有選手設籍在台北市，但當初喊出加碼獎勵，是不是喊得太快了？蔣萬安說，最主要是希望給選手一個鼓勵，規定就是對設籍台北市的選手給予支持，「可以給選手最大支持，我們都會來做。」

蔣萬安18日在北市績優環保志義工頒獎典禮受訪時表示，依照北市現在給予運動選手的獎勵方案，如果中央的國光獎金會給予相關的獎金，北市府也會列為一級賽事，並且給予10%獎金加碼，也就是屬於台北市的選手，如果奪冠的話，就會再多得到70萬的獎勵金。

但到了24日晚上中華隊奪冠，大批媒體湧入蔣萬安市長LINE群組詢問，有無統計哪幾位台北市選手可拿到加碼獎金？但整個媒體群組無人回應，過了將近50分鐘後，由台北市副發言人郭音蘭轉貼蔣萬安的FB社群文章，隨後整個發言團隊大搞失蹤，直至媒體爆氣後，體育局卻默默在體育群組回應「將待英雄凱旋後，再進一步確認哪些球員符合資格」。

而蔣萬安發言團隊如此低調、不予回應，原來就是因為蔣萬安「講得太快」，此次中華隊選手根本無人設籍在台北市，出現了「獎金加碼也發不出去」窘況。原本蔣市府鎖定的4位曾在台北市讀書選手，包括張奕、朱育賢、江坤宇、曾頌恩，結果卻是花蓮、桃園與新北人。

▲台北市政府副發言人郭音蘭（左）當眾向台北市體育局長王泓翔（右）「喬」回應內容。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安25日下午1時30分要到台北市議會市政總質詢前夕，台北市體育局長王泓翔約於下午1時15分先抵達議會，大批媒體詢問設籍台北市的選手名單，郭音蘭與王泓翔兩人不斷對看，隨後緊急走到旁邊，當著大批媒體面前「喬」受訪內容，多家媒體對此行為感到疑惑，紛紛拿起攝影機與手機拍下此畫面。

針對設籍在台北市的中華隊選手清查結果，王泓翔回應，目前中華隊選手都在飛機上，而戶籍涉及個人隱私，所以有請球團詢問，歡迎設籍在北市一年以上的選手申請獎勵金。媒體追問，是不是沒有人符合設籍在台北市規定？王泓翔說，會請球團確認，希望符合資格者來申請，北市府也會主動協助。

被問到是不是蔣萬安喊得太快，導致體育局要幫忙市長「擦屁股」？只見王泓翔略為緊張的張大雙眼，急喊「沒有這回事」，市府態度一致，就是依照規定處理，選手獎勵是台北市多年來就有的制度，除了獎勵金之外也有訓補金，並導入運動科學訓練，為國家培養很多人才，這次可以拿到好成績，各界都有協助與貢獻。