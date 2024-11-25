完封日本奪冠！酸民鞠躬「中華隊對不起」　網朝聖：大型翻車現場

▲中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

世界12強棒球賽24日的冠軍戰中，台灣隊以4比0擊敗日本隊，奪得歷史首座冠軍。台灣隊一路打破不被看好的質疑，創下歷屆最佳成績，大批網友湧入「愛爾達體育家族」FB粉專道歉，宛如大型的道歉現場，網友直呼「對不起我知道錯了」，許多人朝聖貼文笑喊「來朝聖集體道歉大會」。

「愛爾達體育家族」10月7日在粉專貼出12強棒球賽中華隊名單，「大家怎麼看？」當時許多網友留言酸，「未看先猜直接五頓鍋貼，下課回家掰掰」、「好險我沒買到票」、「不期不待，沒有傷害」、「投手防禦力戰力令人失望」、「這名單，真的沒救了，龍貓你是不是在搞啊」、「總教練怎會是他…是沒人選？」「感覺不太妙，11名作收機率很高」。

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如今台灣完封日本隊奪冠，許多網友回到貼文留言道歉，「一開始不看好這份名單的人，出來道歉是一定要的（包括我自己），中華隊對不起」、「對不起我以為龍貓是屎，結果他是黃金」、「對不起，我當初不該輕忽中職球員的」、「對不起，我不懂棒球」。

朝聖道歉現場的網友笑喊，「超大型酸民翻車現場，打臉聲堪比煙火」、「聽說這裡人山人海，請問有人要吃地瓜球嗎」、「這裡見證了酸民被嗆現場」、「來朝聖鍵盤酸民球評翻車現場」、「來看酸民被打臉，好爽」、「來看鍵盤教練們被打臉」。

▼許多網友朝聖。（圖／翻攝自愛爾達體育家族FB）

