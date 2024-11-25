陳傑憲「日高校球兒」出身驚艷日媒！　全日文受訪：像作夢一樣

▲陳傑憲畢業於日本高校，優秀表現驚艷日本媒體與網友。（圖／記者李毓康攝）



記者王佩翊／編譯

中華隊24日在東京巨蛋以4：0完封日本隊，拿下本屆WBSC世界12強棒球賽的冠軍，成功奪得國際賽事的最高榮譽。其中，拿下MVP的台灣隊長陳傑憲也成為日媒的焦點，「日本高校球兒」出身的陳傑憲畢業於岡山共生高中，賽後更以日文受訪表示，「就像是在作夢一樣！」

世界12強決賽中，陳傑憲以超高的防守力與進攻，在第五局轟出三分砲，驚艷日媒。日本媒體更以「曾經是日本高校球兒的台灣隊長擊破日本武士隊」為題，大讚陳傑憲的優秀表現。

陳傑憲此役繳出單場三安打、三分打點的驚人成績，並以本屆24打數15安打、打擊率6成25的表現榮獲MVP。他在賽後用日文感慨表示，「這簡直就像作夢一樣。雖然知道戶郷翔征是一位頂尖投手，但我告訴自己絕對不能輸，用心打好每一球。」

▲世界12強棒球賽冠軍戰，大會MVP陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）



報導稱，陳傑憲的棒球根基源自日本，他在高中時期曾在岡山共生高中留學，雖然未能進軍甲子園，但12年後成功復仇，打敗日本。日本的棒球精神也深深影響陳傑憲，他表示，在日本學習到的不放棄精神和團隊合作對他的職業生涯影響深遠，無論是場上球員還是在休息區的球員，不論何時都應該專注於每一球。陳傑憲強調，日本球員的精神是台灣球員應該學習的榜樣。

陳傑憲希望，前往日本留學的台灣後輩們學習到的不僅是棒球技術，還有日本特有的棒球文化，並將這些優良傳統帶回台灣，分享給身邊的選手，進一步讓台灣棒球更強大。

對於陳傑憲的日本留學背景，許多日本網友震驚不已並直言，「這種人才竟然沒有被選進日本職棒？日本球探在幹嘛」、「既謙虛又有實力的優秀選手，毫無懸念的就是大賽MVP」、「以後台灣就會成為日本最大的對手了吧」、「陳傑憲不論攻擊還是防守都非常優秀，毫無疑問就是MVP」等。