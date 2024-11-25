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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣民意基金會民調／六都市長欣賞度　盧秀燕45.7%奪冠、黃偉哲10.4%墊底

▲▼盧秀燕。（圖／記者許權毅攝）

▲盧秀燕。（資料照／記者許權毅攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣民意基金會25日公布最新民調，有關國人對當今六都市長的最欣賞誰，結果顯示，台中市長盧秀燕45.7%一馬當先、高雄市長陳其邁與台北市長蔣萬安皆27.7%並列第二、新北市長侯友宜17.9%屈居第三、桃園市長張善政13.3%排在第四、台南市長黃偉哲10.4%敬陪末座。台灣民意基金會董事長游盈隆說，盧秀燕目前的高人氣，非其他五都市長可比，獲得可觀的國民黨、民眾黨支持者和中性選民的青睞，相關發現強烈暗示盧秀燕羽翼已豐，將在台灣政治過程中展翅高飛。

游盈隆分析，黃偉哲此次未能獲得全國性理想排名，並不令人意外。因為他個人向來行事低調，不擅長造勢的風格，再加上受台南市近幾年治安、貪腐、光電爭議事件頻傳所累，其他重要市政建設沒獲得外界的注意。

游盈隆也指出，陳其邁被視為民進黨高人氣的政治明星之一，但和盧秀燕人氣已有一段不小的差距，如何急起直追，是一個嚴肅的課題，而與陳其邁並駕齊驅的蔣萬安人氣目前和陳其邁不相上下，則有後起之秀的樣子，因為家世特殊和他始終保持不卑不亢的態度，市政表現雖不突出，但仍獲得台灣社會不少民眾的好感與支持。

交叉分析顯示，民進黨支持者最欣賞的前三名，是陳其邁五成九、盧秀燕二成七、黃偉哲二成四；國民黨支持者最欣賞的前三名，是盧秀燕七成、蔣萬安六成一、侯友宜和張善政各三成三；民眾黨支持者最欣賞的前三名，是盧秀燕六成四、蔣萬安二成二、侯友宜一成三；中性選民最欣賞的前三名，是盧秀燕四成，蔣萬安二成二、陳其邁一成七。

游盈隆說，盧秀燕目前的高人氣，非其他五都市長可比，獲得可觀的國民黨、民眾黨支持者和中性選民的青睞，相關發現強烈暗示盧秀燕已經羽翼豐滿，將在台灣政治過程中展翅高飛。

而針對「台灣人最不欣賞的六都市長」，第一，陳其邁27.1%；第二，黃偉哲16.8%；第三、侯友宜13.7%；第四，蔣萬安13%；第五，張善政9%；第六，盧秀燕8.9%；11.3%都不欣賞，21.9%沒意見，3.5%不知道、拒答。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是 2024 年 11 月 11-13 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling） ，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1017 人，市話 712 人，手機 305人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

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