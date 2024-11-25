綠委要辜仲諒加碼獎金到1億　游淑慧酸「蹭」：水準嚇死人也笑死人

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

中華隊4比0完封日本隊，寫下32年來最佳成績；民進黨立委郭國文24日深夜喊話中華棒協理事長、世界棒壘球總會執行副會長辜仲諒，應「加碼再加碼」獎金到1億元，遭網友砲轟「自己不出錢，卻去拱別人加碼」。國民黨台北市議員游淑慧也酸說，別假借中華隊冠軍殊榮給自己蹭面子，立委這樣的水準嚇死人也笑死人。

游淑慧25日於臉書發文表示，張口就是要人家給一億，粗俗粗魯又粗暴，郭國文慷他人之慨，要求「辜仲諒加碼獎金到1億」，結果此言一出反被網友洗臉「自己不出錢，卻去拱別人加碼，不會覺得丟臉嗎？」誰知道郭國文還要強拗回「去年金控大賺，加碼不是不合理」。

游淑慧提及，崇越科技去年營收492億、今年預計突破550億，郭國文要不要問下經濟部長郭智輝要不要捐一億共襄盛舉？「我想郭智輝會回郭國文『公司賺錢干你什麼事』，中信金控賺錢，郭國文的嗎？台灣的金控也不只有中信金嗎？」郭國文是立委，何不要求公股銀行跟著加碼？辜仲諒出多少，各公股銀行各自跟一半？

游淑慧指出，中信金是民間且上市公司，大賺也應該回歸到員工、回歸到股東股民們、回到社會公益，公司的錢也不是辜仲諒自己可以隨便運用，為什麼郭國文覺得自己可以指揮民間公司的盈餘用途？張口就來，平時沒少做？

最後，游淑慧批評，「別假借中華隊冠軍殊榮，來給自己蹭面子！立委這樣的水準，嚇死人也笑死人。可怕的是，最後辜董可能還照做，大家就知道，企業主們有多怕執政者」。

郭國文24日晚間於臉書發文稱，「世界第一，獎金一億，請辜董加碼再加碼！」看完比賽後，他認為辜仲諒應該再加碼選手獎金，湊滿1億給這些台灣英雄，「這麼精彩的冠軍賽，只給7000萬獎金不夠啦！應該再加碼3000萬，這樣加上闖進4強的獎金，剛好可以湊1億」。