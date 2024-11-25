藍喊砍潛艦預算只剩2億　顧立雄：海測通過之後才會動支相關預算

▲ 國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國防部長顧立雄25日赴立法院外交及國防委員會報告「獵鴞專案執行規劃」，會前受訪被問到藍委針對潛艦預算有意見，預計要砍到只剩2億，他回應，之所以會今年就編列，是因為考量期程問題，但國防部態度清楚，就是海測通過之後才會動支相關預算。

國防部114年度編列19億9600萬5000元，用於「潛艦國造-第三階段後續艦籌建」。國民黨立委徐巧芯提出，應重新評估預算編列方式，提案減列17億9600萬5000元，僅保留2億作為明年先期簽約預算。她指出，第一艘原型艦仍在測試階段，若將後續7艘潛艦的預算編列至民國127年，進度無法確保，且工程可能面臨延期或追加預算風險。因此，她建議採階段性造艦方式，將預算分為2+3+2進行編列，以提高預算使用效率。

徐巧芯強調，已與國防部溝通，明年只會使用2億，因此提出減列其餘預算，保證潛艦建造進度不受影響。她還表示，當國防部試算出兩艘潛艦的具體預算後，她將進一步調整其他艦的預算分配，確保潛艦計劃順利進行。

顧立雄表示，如果今年沒有編列預算，等海測通過可能會過了明年八月，因為預算編列期程可能會編到後年，變成會影響兩年的期程。

顧立雄強調，國防部態度清楚，就是海測通過之後，才會動支相關預算，今年編列，明年如果能夠如期通過海測，就能來動支預算，在海測沒有通過之前，並不會動用任何一毛錢。