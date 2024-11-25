快訊／財神來了！　統一發票9、10月中獎號碼出爐

▲113年9-10月發票開獎號碼出爐，幸運兒快來對獎。（圖／社群中心）
社群中心／陳致平
發票小確幸又來啦！本期（113年9-10月）統一發票開出新一期獎號，千萬特別獎號碼是「28630525」，趕快拿出發票對獎，看看自己是不是幸運兒！財政部日前宣布，今年9月至12月期統一發票雲端發票專屬500元獎已調整至245萬組，大幅增加鐘獎機率。另外，上期統一發票（7-8月）還有千萬特別獎5張、200萬元特獎4張及雲端發票100萬元獎４張未兌領，提醒大家別和財神爺擦身而過。
▲最新一期 9、10月統一發票開獎了，快拿出發票對獎。（示意圖）
財政部統計，上期（7-8月）統一發票千萬特別獎還有5張未兌領，有人在嘉義嘟嘟房花100元停車就幸運中大獎，其他4位千萬特別獎幸運兒消費地點分別在蝦皮購物買食品200元、桃園市大溪區自由聯盟生鮮超市買飲料99元、台中市南屯區全家超商買餅乾35元以及高雄市鳳山區買飲料135元。
財政部提醒，除了5張千萬元特別獎沒有人來領，還有4張200萬元特獎與4張100萬元雲端發票獎待領，總計共13名幸運兒還沒現身，財政部呼籲2025年1月6日前要領走，千萬不要錯過上門的財神爺。
上一期（7-8月）統一發票大獎未領明細如下
千萬特別獎「38039158」待領5張：
1、台北市信義區忠孝東路4段555號17樓｜蝦皮購物
食品，200元
2、桃園市大溪區員林路1段168號｜自由聯盟生鮮超市
飲品，99元
3、台中市南屯區南屯路2段159號｜全家Family Mart
食品，35元
4、嘉義市西區杭州三街69號旁停車場｜嘟嘟房嘉義杭州2站
停車費，100元
5、高雄市鳳山區鳳林路13號1樓｜白巷子WHITE ALLEY
飲品，135元
200萬元特獎號碼「08276859」，目前待領還有4張：
1、台北市士林區延平北路5段164號｜大群愛家廣場
物品132元
2、台中市西區公益路68號底2層至3樓｜勤美誠品綠園道星巴克
食品等，405元
3、台中市清水區民享路80號｜全聯福利中心
食品等，共353元
4、高雄市楠梓區右昌街458號1樓｜捷統特賣廣場
飲品等，共95元
雲端發票100萬元共4張未領
1、台北市信義區｜Google Play
應用程式，320元
2、新北市新莊區幸福路64巷10號｜欣聖餐飲事業有限公司
食品，25元
3、新北市五股區五權五路27號3樓｜Uber Eats
外送費等，共45元
4、高雄市小港區山明路482號1樓｜Hi-Life萊爾富
食品等，共73元
讀者迴響