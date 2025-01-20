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發票預算遭砍！「雲端500塊」少360萬組　全哀號：誰忍得下去

▲▼雲端發票,載具,電子發票。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

立法院民眾黨黨團於114年度中央政府總預算案黨團協商階段提案通刪項目，其中，統一發票每2個月一期的開奬及中奬經費，將遭刪減18.45億元。就有網友感嘆，這期還中500元、800元雲端發票，「真不希望500元的小確幸少360萬個。」還有哀號「我就不信這件事還有誰忍得下去！」

有網友在PTT的WomenTalk板發起討論「雲端發票500元的少360萬個？可惜！」說他這期還有中500元、800元的雲端發票，「真不希望500元的小確幸少360萬個，大家呢？有中過雲端發票嗎？」還有人在Threads哀號，「我就不信這件事還有誰忍的下去！台灣人，我們的小確幸也要被剝奪了！」指出王鴻薇說金額沒變，但是沒說中獎的數量沒變。

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話題掀起眾人議論，「我的500元要沒了嗎？我辛苦刷載具就是為了搏這渺小的運氣」、「我中過好幾次，拜託不要欸！單月份25號我都還有自己的開獎儀式耶」、「我今年三次中獎都是電子載具，方便兌獎又快，直接匯進戶頭」、「今年有一個月中了六張雲端發票，砍我中獎機會是X小！」

財政部賦稅署表示，依前開給獎辦法第7條第1項規定，統一發票獎金之發給委由財政部印刷廠辦理，並由該廠轉委託金融機構等執行給獎作業，故相關經費以「委辦費」編列。

隨著114年度營業稅稅收預算數增加，本項預算數亦隨之增加35億元，而為鼓勵民眾索取雲端發票，強化稅務勾稽及落實節能減碳政策，該署原規劃持續增開雲端發票專屬奬別組數，經估算，如果全數用來增開500元雲端發票專屬獎，估計全年度可增加650萬個中奬機會，如果經通案刪減，全年度只能增開290萬個，減少360萬個中奬機會，不利統一發票政策推動。

【延伸閱讀】
►發票預算遭砍18.45億　財部喊加開中獎組數「小確幸」掰了
►詐騙又來！「雲端發票整合平台」寄信索個資　財部籲1招分辨

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