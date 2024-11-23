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台鐵竹東舊宿舍攜手「親愛愛樂」打造音樂園區　明年上半年營運

▲▼台鐵竹東舊宿舍攜手「親愛愛樂」打造音樂園區。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵竹東舊宿舍攜手「親愛愛樂」打造音樂園區。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵竹東舊宿舍曾改造「竹東文創藝術村」，被讚譽是「創夢基地」，未料經營不善加上疫情影響提早收攤，反遭譏「蚊子館」，不過今年初「親愛愛樂」進駐後，不但打造音樂藝術實驗教育場域，更攜手台鐵活化，設立藝術展館、餐廳、市集、咖啡廳等音樂園區，預計明年上半年將正式營運，開展10年希望工程。

台鐵竹東車站東側廢棄閒置多年的舊員工宿舍，曾由新竹縣政府承租，改造成「竹東文創藝術村」，106年底開幕營運，後因經營不善交還台鐵，台鐵一度再成功招標新廠商，但又受疫情影響於112年提前中止合約，當初曾被讚譽的「創夢基地」，反遭地方譏為「蚊子館」，甚至成為燙手山芋，不過隨著今(113)年初「親愛愛樂」的進駐，出現大幅改變。

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「親愛愛樂」來自泰雅族與賽德克族的原鄉-親愛村部落，由創辦人陳珮文與王子建發起，引領原民孩子們進入音樂殿堂，隨後又成立親愛音樂藝術實驗教育機構，持續原民孩子國中及高中階段的音樂職業教育。

▲▼台鐵竹東舊宿舍攜手「親愛愛樂」打造音樂園區。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵竹東舊宿舍攜手「親愛愛樂」打造音樂園區。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵竹東舊宿舍攜手「親愛愛樂」打造音樂園區。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司表示，今年起「親愛愛樂」與台鐵合作，利用竹東站舊宿舍群為基地打造竹東音樂園區，設立實驗教育場域、音樂教室、樂器銀行、展演廳、遊學寄宿舍、藝術展館、以及遊客餐廳、小物市集、便利商店、咖啡店等生活設施，預計明年上半年就可逐步正式營運，開展原民協助、音樂教育、產學合作、觀光遊憩、以及地方創生等綜合項目。

台鐵公司董事長杜微表示，竹東園區具台鐵內灣支線地利之便，明年音樂園區開展，台鐵搭配親愛愛樂曼妙音樂，鐵道特色，加上竹東內灣客家風情，將使內灣支線成為新的音樂能量線。

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