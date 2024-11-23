陸「少數民族運動會」開幕　「台灣代表團」65人進場畫面曝光！

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸第十二屆「全國少數民族傳統體育運動會」22日在海南三亞開幕，根據陸媒報導，「台灣少數民族代表團」本屆也有65人與會，參加了押加（藏式拔河）、射弩、民族健身操3個競賽項目，並帶來《年度風之濤》《原韻交響曲》2個表演項目。

報導提到，本屆運動會的亮點之一，是56個民族的運動員都能參加全部項目，並首次將漢族運動員參賽擴大到個人項目，「這將推動各民族文化傳承保護和創新交融，樹立和突出各民族共享的中華文化符號和中華民族形象，促進各民族交往交流交融，堅定鑄牢中華民族共同體意識，為推進中華民族共同體建設提供強大精神文化支撐。」

▼「台灣少數民族代表團」進場。（圖／翻攝中國青年報）



報導指出，本屆運動會另一亮點是將「大團圓、全家福」實現，「香港特別行政區、澳門特別行政區首次正式組成代表團參賽，台灣有關方面繼續組團參賽，在國內綜合性體育賽事中首次實現大團圓。」

報導也提到，本屆運動會台灣少數民族代表團共65人，參加押加、射弩、民族健身操3個競賽項目，並帶來《年度風之濤》《原韻交響曲》2個表演項目，「台灣少數民族代表團從1991年第四屆到2019年第十一屆，已連續參加8屆全國少數民族傳統體育運動會。」

根據官網資訊，「全國少數民族傳統體育運動會」分為競賽項目和表演項目，競賽項目有18項，分別為花炮、珍珠球、木球、蹴球、毽球、龍舟、獨竹漂、鞦韆、射弩、陀螺、押加、高腳競速、板鞋競速、民族武術、民族式摔跤、民族馬術、民族健身操、攀椰競速；表演項目分為競技、技巧和綜合三類。