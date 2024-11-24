高雄婦「上山送衣給小孩」失蹤16hrs　倒栽蔥倒土堆嚇壞了

▲高雄失智婦人走失，消防隊上山協尋。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市杉林區一名75歲黃姓婦人昨(23日)下午向家人表示，要送舊衣服給小孩，突然就拎著一袋舊衣服走向後山，但到了晚間還遲遲不見人影，家人緊急報請警消協尋。時隔18小時，今日上午有居民發現婦人「倒栽蔥」倒在土推裡，救護人員到場後，緊急將她送往醫院救治。

警消在23日下午7點21分接獲家屬報案，指出家住杉林區木梓裡的婦人，在下午4點多時，突然說要拿舊衣服給小朋友，便往住家後方的「紅毛山」走去，直到7點多仍不見仍影，家人直覺可能出狀況，緊急通報警消協助找人。

▲消防隊、婦人家屬摸黑在山區尋人。（圖／記者許宥孺翻攝）

消防隊出動4車8人前往婦人最後出現的紅毛山山區漏夜協尋，最後在今日上午8點30分接獲當地居民報案，指出昨晚失蹤的婦人「倒栽蔥」倒臥在土堆裡，身旁還有一袋衣物。

救護人員到場時，趕緊協助婦人脫困，所幸意識清楚，救護人員檢傷時發現婦人身上衣物被浸濕，全身都有擦挫傷，眼眶紅腫瘀青，似乎受到驚嚇。由於失蹤期間都未進食，因此給予毛毯保暖並進行傷口包紮，同時也給予注射靜脈輸液，隨後將她送往旗山醫院救治。

家屬表示，婦人有高血壓和失智症病史，昨日突然離家，說是要拿舊衣服給小孩，但今日卻不記得這件事，家屬也對此感到疑惑。