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50家名店較勁！高雄鹹酥雞嘉年華12月登場　異國蔬食炸物通通有

▲高雄鹹酥雞嘉年華有眾多名店齊聚一炸高下。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄鹹酥雞嘉年華12月登場！有50家名店齊聚一炸高下。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

邪惡的誘惑又來了！每年引爆熱潮的高雄鹹酥雞嘉年華，今年將於12月7、8日於大遠百追夢廣場一「炸」高下，現場將有50家名店共襄盛舉，除了經典台式炸物外，還有異國風味、蔬食炸物等選擇，人人都能體驗當炸物富翁的滿足感。

高雄市觀光局長高閔琳表示，鹹酥雞嘉年華近幾年的行銷推廣，成功打響名號，吸引許多來自海內外的民眾參與。今年活動未開始，就有全國攤商店家搶先報名，觀光局也邀請專業評審團，以「網路聲量」及「留言評論」等項目評分初審，看準新秀店家各個實力堅強，如同黑白大廚的精彩美食對決，今年料理雞神武林之爭精彩可期。

▲▼2024鹹酥雞嘉年華入選店家。（圖／高雄市觀光局提供）

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▲▼2024鹹酥雞嘉年華入選店家。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼2024鹹酥雞嘉年華入選店家。（圖／高雄市觀光局提供）

今年入列的業者，包含歷史悠久的兩大老字號飯店品牌「圓山大飯店」、「翰品大飯店」，以及立足鹽埕傳承到第三代的「老正興可樂哥餐館」，全台連鎖的大型量販商場「家樂福」熟食和冷凍料理大戶「湯婆康妮」，以及立足高雄37年的海鮮食材領導品牌「宏裕行(炸品)」、「杏褔創意料理」、「男飯-南洋炸雞」、「寶仔豆乳雞創始店」、「曾佳小廚」、「初早安好手作」、「台灣第一家塩酥雞」都來開炸。

特別是經典台式炸物新店家，有高雄在地代表「丸山鹹酥雞」、「私G炸雞柳條」、「熊爸雞排鹹酥雞」、「福來炸雞」、「尻雞實驗室」、「黑輪妹の三輪車」和外縣市「薪食漟」、「呷碗公-風味炸物」、「厚一點雞排專賣店」，以及去年獲得評審團大獎的店家「炸雞大獅鳳山正修店」、現場人氣大獎「統香鹹酥雞（嘉義）」、網路名店「迷路炸物店」及「巷口炸雞專門店」等同場較勁。

▲▼2024高雄鹹酥雞嘉年華12/7、12/8高雄盛大舉行。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄鹹酥雞嘉年華超罪惡，50家名店準備開吃。（圖／記者許宥孺翻攝）

異國風味部分，今年有日式「職人炸物-日式唐揚串」及「鋒勝豚王豬排亭」，墨西哥口味則有「米卡希達墨西哥餐廳」、「浪頭叔叔」與廣受好評的米其林必比登的法式「橋邊鵝肉LE PONT」，美式「吮指王」、德式「德藝小築 German Kitchen」、港式「港仔大佬之籠的傳人」等異國聯軍，帶領民眾進入多重美味的炸物宇宙；特別是頗受文青熱愛的「爵爵&貓叔商行」，更將以獨家調味一決高下。

此外，素食朋友今年也有更多選擇，有5家蔬食炸物「杦月初。植感食光」、「有夠g排」、「植橪和食」、「萬德福蔬食新風潮」，甚至「佛光山普門中學」都來熱情參與；人氣餐車則有「uncle ramly南洋漢堡」、「煎炸販売所」、「Whoopee無比漢堡」、「金吉拉小巴」和「魷嫩有蝦」、「MONI桑胖卡小巴」、「OLA古巴三明治」。

▲▼2024高雄鹹酥雞嘉年華12/7、12/8高雄盛大舉行。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲2024高雄鹹酥雞嘉年華12/7、12/8高雄盛大舉行。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局表示，鹹酥雞嘉年華連續辦理4屆，去年突破10萬人，參與店家荷包滿載，更帶動鄰近商圈人潮與店家業績大幅增長。首波先公佈經專家評選的參選店家，讓愛好鹹酥雞及炸物的民眾提前安排行程，一起來高雄參加鹹酥雞盛宴。

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