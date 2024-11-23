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獨／高雄人孔蓋奪命！台電「地面平整」甩鍋　工務局打臉：難排責任

記者吳奕靖／高雄報導

《東森新媒體ETtoday》獨家報導高雄市一名林姓女子指控自己母親騎機車時，因為路面的人孔蓋滑倒，結果送醫後3天不治。高雄市政府工務局回應似難排除台電人孔蓋所造成，而台電在今天23日下午重新返回案發現場之後查看後，則改口低調「將配合市府調查，暫時無法進一步說明」。

這起案件後就發生在9日，方行車記錄器拍下林母當天摔車時的情況，時間在11月9日早上接近十點左右，林小姐的母親騎車經過高雄市民族二路、同新街口時，突然間就整個摔車，人車都整個噴飛在地上滑行，林小姐的媽媽還在地上滾了3圈，而當時提供行車記錄器畫面的汽車駕駛看到這一幕，還趕緊踩了煞車，就怕不小心造成二度傷害，林小姐的母親送醫後3天後仍然不治。林小姐非常生氣，怒控工務局有疏失，所以將要提告國賠。

▲林小姐出面控訴就是慢車道的人孔蓋奪走母親的命 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲林小姐出面控訴就是慢車道的人孔蓋奪走母親的命 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲林小姐出面控訴就是慢車道的人孔蓋奪走母親的命 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲慢車道人孔蓋是否平整，工務局將會調查 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過高雄市政府工務局在記者詢問之後，回應：「於事發後查看現場，似難排除係台電公司人孔蓋所造成，工務局已向家屬表達市府慰問之意，並將協助家屬釐清相關責任及後續事宜」。

記者也繼續追問台電，今天(23日)上午，第一時間則是直接撇除責任，台電高雄區處電務副處長林昶旭說「本案事發當下並未接獲通知，並已於事發後派員至民族路與同心路口巡視。經查，本處孔蓋與路面齊平，且在現場觀察車流量一段時間，車輛行駛平順。目前本案由當事人向市府申請國賠，本處將配合市府進行調查，相關責任待釐清」。

但是就在23日下午，台電主管親自前往案發現場勘查後就改口「有關孔蓋疑似致婦人車禍一案，本處深表遺憾，也因為事關人命，本處主管於今日下午有再次前往現場了解。今天早上發布的說明，為本處於事發後同仁回報現場巡視的情形，但有關本案路面與孔蓋是否齊平一事，因需要配合市府進一步調查，所以暫時無法進一步說明。屆時國賠調查會議將指派第三方公正單位進行量測並調查」。

台電公司強調「本案的實際情況，最後還是要依照調查結果為主，我們不會推諉，一定會全力配合調查」。

▲林小姐的母親在經過這個人孔蓋時（箭頭處），就出現車輛不穩的情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林小姐的母親在經過這個人孔蓋時（箭頭處），就出現車輛不穩的情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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