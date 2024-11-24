艋舺公園轉型「東京表參道」　現況曝光

▲台北市萬華區艋舺公園長期以來為遊民主要聚集地之一，明年初將展開一年半的公園改建，遊民外溢問題令居很憂。（圖／CTWANT提供）

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台北市政府日前宣布，萬華區艋舺公園改建計畫將在明年初正式啟動，這座台北市「遊民聚集地」未來脫胎轉形為「東京表參道」。然而一年半的過渡期裡，沒有棲身之處的遊民勢必四處流竄，附近商家擔心原本平衡的「居住默契」被打破，著名的觀光景點龍山寺周遭街景將亂成一團。

由廣州街、和平西路、三水街和西園路包圍的艋舺公園，就位處台北市萬華區富福里，里長許文輝坦言說，從去年市府提出公園改建計畫，附近的里民和商家便紛紛反映，擔心遊民（或稱無家者）最後都被「趕」到騎樓下睡覺；最頭痛的還是隨地大小便問題，因為火車站飯店住了不少外國觀光客，這些亂象很傷艋舺的觀光形象，「只能請警察或社會局將他們帶走，但不久後他們還是會再回來睡。」他無奈地搖頭說。

▲遊民將行李堆放在路邊，飲料、餐盒隨處可見。（圖／CTWANT提供）

面對公園即將改建，長期棲身於此的遊民們態度倒是顯得從容，遊民「阿輝」（化名）說，「就換個地方睡啊，我本來就不該睡在這個地方」；另一遊民「許仔」也是淡淡地說，「睡覺很簡單啦，別想那麼多。」相較於遊民的隨遇而安，長期關注遊民問題的「人生百味文化建構協會」共同創辦人巫彥德憂心地表示，只有大約不到一半的遊民知道艋舺公要改建，他們反應很平淡，因為根本沒去想到夜棲地即將消失，接下來的四處為家，恐怕將與附近商家互動更頻繁，甚至因而發生摩擦。

包括人生百味等關懷遊民議題的萬華在地公民團體組成「無家者聯盟」（簡稱無家盟），呼籲現下政府應有積極周全配套措施再動工，以免迫使無家者們移居到周邊商圈及公共空間，進而與附近民眾產生衝突。艋舺公園改建問題只是硬體更新，迫使遊民這個長年沈疴浮上檯面，然而如何安置遊民有個容身之所，甚至回歸社會常軌，適當的管理協助才能化解這個社會爭議

無家盟認為，台灣在法制面上並未賦予無家者「法定福利」身分，政府缺乏專法引導，無家者很難在政策極協助下回歸正常生活。巫彥德進一步指出，無家者多數是當然貧窮者，卻多數無法申請中低收入戶補助，最主要就是卡在《社會救助法》第三條「人籍合一」，條文規定戶籍地和實居地要一致，但很多人是貧窮到無立錐之地，就這樣硬生生地喪失求助資格，法令照顧不了真正需求者。

▲萬華在地公民團體組成無家者聯盟，呼籲在公園改建前應該有整體配套，貿然動工治絲益棼。（圖／翻攝自無家可歸者聯盟粉絲頁）

台北市萬華區發展協會理事長洪文和說，台北市街友成員七成是外縣市來的，「只要發物資就到艋舺公園，這些人就從四方到來。」他說，這是艋舺公園給外界的既定印象，曾經甚至有新北市分局警車將無家者載來萬華，遊民透露警察告訴他「這邊比較好生活」，但遊民問題不該只有台北市承擔，中央應出面協調統整。

對此，萬華區立法委員吳沛憶表示，她正與中央機關協調，將《社會救助法》增訂「無家者專章」，並支持增加安置經費，增設無家者安置處所，勞動部也將修訂《就業服務法》，將街友納入就業服務法24條的特定服務對象，並調整街友社工薪點，保障社工穩定支持，內政部也將協助社福團體，媒合街友安置所需租屋。

而衛福部日前表示，目前已與地方政府及民團共同商討，替街友尋洽可供安置住所，《社會救助法》修法也增加相關條文，納入加強街友輔導設定。

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