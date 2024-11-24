醉漢忠孝東路遭「計程車司機」洗劫繞路　清醒後驚覺錢財全沒了

▲醉男街頭遭「計程車狼」拖走繞路，洗劫1.5萬財物還施暴。（ 圖／翻攝畫面）



圖文／CTWANT

台北市忠孝東路日前上演一起令人震驚的「酒醉洗劫案」，1名37歲許姓男子深夜酒醉倒在路邊休息，未料竟遭1名計程車司機趁機強行拉上車，不僅被劫走身上財物，還在台北市區被帶著繞路收取高額車資。警方事後透過監視器鎖定62歲高姓嫌犯，迅速通知他到案說明。

根據警方調查，當天晚間，許男因飲酒過量，無力倒臥於忠孝東路旁休息，1名高姓計程車司機見狀佯裝關心上前叫喚，發現許男意識模糊後，直接將他強行拖上計程車。隨後，高嫌開車在台北市內漫無目的地繞行，趁機增加車資，不僅如此，還趁許男不清醒之際，竊取他身上的1萬5000元現金及多張銀行卡。

事發過程中，許男逐漸恢復意識，驚覺自己坐在陌生車內，立即要求高嫌在仁愛路四段停車，下車後赫然發現身上財物已不翼而飛，甚至身上還留有疑似被高嫌毆打的傷痕，驚惶之下，許男隨即前往派出所報案，對高嫌提出妨害自由、竊盜及傷害的刑事告訴。

警方根據許男的描述與沿路監視器影像，迅速鎖定嫌犯身份，確認為62歲的計程車司機高姓男子，並傳喚他到案說明。此案曝光後，引發社會廣泛關注，對於計程車司機職業道德的質疑聲浪不斷。

警方提醒，飲酒後應避免單獨待在公共場所或路邊休息，以免成為不法分子下手的目標，此外，相關部門也呼籲計程車業者應自律並遵守職業道德，確保乘客安全，重建大眾對公共運輸的信任。

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