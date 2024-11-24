冬天要來了　連3天探10℃時間曝

▲周二起變天。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

即將進入12月冬天。氣象專家吳德榮提醒，周四至周六清晨及夜間，本島部分平地將出現10度左右的最低氣溫，台北測站亦將降至14度以下，將成為首波符合「大陸冷氣團」定義。

中央氣象署指出，今天清晨仍受東北季風影響，清晨各地低溫約18至22度，感受上仍有些涼意；白天起東北季風稍減弱，白天高溫在北部及東半部約21至25度，中南部約27至28度。

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氣象署說，天氣方面，迎風面的基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，其中在東北部有局部較大雨勢發生的機會，大台北、東部及東南部有零星短暫雨，桃園以南及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風影響，大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，背風面則是晴時多雲的天氣。

吳德榮表示，周一為短暫空檔，各地皆是晴時多雲的天氣，白天氣溫回升；周二鋒面掠過，冷空氣逐漸南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，其他地區為多雲時晴的天氣，北台明顯轉冷，中南部白天舒適、早晚微冷。

吳德榮分析，周三至周六冷空氣影響，周三上半天苗栗以北、東半部、中部山區仍有局部短暫雨，下午起轉乾、雨漸歇；周四至周六各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷，日夜溫差大。

吳德榮提醒，周四至周六冷空氣及強輻射冷卻加成，清晨及夜間本島部分平地將出現10度左右的最低氣溫，台北測站亦將降至14度以下，將成為首波符合大陸冷氣團定義（12度<台北測站≦14度）的冷空氣。