美委大戰　場邊「台灣妹手板」大票笑翻：連Thank you戈戈都有

▲世界12強棒球賽，台灣應援團令人印象深刻。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

世界12強賽，許多台人特地飛到東京為中華隊應援。有台灣球迷坐在本壘板後方的座位，並將應援毛巾掛在前方椅背，基本上不用特別被CUE就有超高出鏡率，引發熱論。就有盯著轉播畫面的網友發現，除了應援毛巾，還有台灣球迷帶著手寫板，超有哏內容讓人笑翻，「你各位到底做了多少牌子？」掀起話題。

今（23）日美委大戰時，有網友注意到觀眾席上，有台灣球迷狂舉手寫板，忍不住捕捉其中一幕，在Threads笑呼，「甚至連『Thank you戈戈』都出現了，你各位到底做了多少牌子？」另外，在同個畫面中，還有人是拿著「TEAM TAIWAN 大獎中不停」的牌子，畫面超逗趣。

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值得注意的是，有眼尖網友看出拿「Thank you戈戈」的球迷妹子其實是帶白板，紛紛熱論她之前寫過的內容，「前面還有台美友好」、「前面是打爆戈戈」、「還有『enough <9』，超好笑。」原PO和眾人忍不住笑翻，「超聰明竟然是帶白板」、「好改一直改」、「隨機應變一直換」、「手寫讚」、「超級專業。」

也有另一位網友注意到白板妹，發文大讚「超有哏的台灣人，大愛上。」還特地將妹子寫過什麼記錄下來：

美5：委0➡怕美國打太多寫enough（手板字：enough <9）

美5：委2➡又怕被追上先寫一下USA（手板字：USA 台美友好）

美5：委5➡打爆戈戈（手板字：打爆戈戈）

美6：委5➡美敲全壘打要感謝戈戈（手板字：Thank U 戈戈）

最後鎖住（手板字：鎖）

網友忍不住直呼，「這女生有夠可愛，求認識。」其他人也紛紛留言，「以後比賽所有VIP席請留給她拜託」、「有備而來現場做法」、「她好忙，但是好可愛」、「現場指揮官」、「一整個很忙，看情勢不斷的改手板」、「台灣人入場除了台式應援，還挾帶不少東方神秘力量。」連中職會長蔡其昌也留言，「謝謝這位很忙的女球迷。」

今日上午的賽事中，委內瑞拉不敵美國，且比分差距未超過9分，中華隊已透過優質率（TQB）確定晉級冠軍戰。這是繼1992年巴塞隆納奧運後，台灣再度站上世界棒球最高殿堂的決賽舞台。

32年前的奧運經典一役，中華隊以5勝2敗的佳績在預賽拿下第三名，交叉決賽更以5：2力克日本晉級冠軍戰。雖然最終以1：11不敵古巴獲得銀牌，但這仍是台灣在奧運史上最輝煌的棒球成績。如今，台灣在12強賽再度突破，展現了台灣棒球的頂尖實力。