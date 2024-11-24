蔡英文會加英德等國議員　凝聚加拿大與歐洲對台支持

▲前總統蔡英文訪加拿大。（圖／翻攝蔡英文臉書）



文／中央社

前總統蔡英文今天在「哈利法克斯國際安全論壇」期間與加拿大、英國與德國國會議員舉行雙邊會談。多位加國資深議員表示，台灣的地緣政治與經貿地位一年比一年重要，台灣的國安與印太區域安全無法分離。

蔡前總統與訪問團成員在第16屆「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum）期間，與多國政要舉行雙邊會談與午餐會議。

蔡英文在第2天議程中，與加拿大聯邦眾議院國防委員會主席馬凱（John McKay）、副主席貝詹（James Bezan）、加台國會議員友好協會共同主席麥唐納（Michael MacDonald）、聯邦參議員派特森（Rebecca Patterson）、庫奇（Stan Kutcher）及威爾斯（David Wells）等舉行午餐會議。

馬凱在餐會期間接受媒體訪問，就台灣參加「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）表示，台灣每年都更形重要，雖不太清楚CPTPP內部因素，但可確認，在他擔任主席的委員會裡，如果要在中國和台灣之間做選擇，那就太簡單了，他會選擇台灣。

他強調，因為台灣遵守西方世界共同規範，中國則會攻擊並摧毀這些機制，以符合其利益。

麥唐納表示，必須持續推動世人與盟邦支持台灣，他自己就是其中一員，加國也有很多人支持台灣。相較其他西方國家展現更高度支持，加國必須持續推動台灣加入所有國際組織，不光是經貿機構，還包括其他組織，因為台灣的地位值得站在世界舞台上。

他指出，台灣主權已存在超過3/4個世紀，這可說明台灣實際上已是主權獨立、自主運作的國家。

庫奇認為，台灣國安與區域安全無法分割，印太區域安全不單包括防衛，還有經貿安全。未來在全面安全藍圖中，台灣將是重要成員，試想將台灣抽離印太安全體系根本是不可能的事。

蔡英文在領取「馬侃（John McCain）公共服務領袖獎」行程之前，持續與多國議員會晤。下午她繼續與英國保守黨議員、影子外交副大臣克恩斯（Alicia Kearns），以及德國基民/基社聯盟（CDU/CSU）外交政策發言人哈特（Jürgen Hardt）和國家安全政策顧問史派克（Henning Speck）等人舉行會談。