11℃冷氣團即將來襲！　把握下週1天空檔

▲下週冷氣團報到。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今晨最低溫出現在新北石碇15.6度，週末受東北季風影響，2地區有雨。下週一短暫回溫，下週二起冷空氣逐漸南下，下週四冷氣團發威，低溫下探11度。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」指出，週末兩天(23、24日)東北季風影響，大台北東側及東半部有局部短暫雨；背風面則是晴時多雲的天氣。北台涼，中南部白天微熱早晚涼。

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▲衛星雲圖。（圖／中央氣象署）

今日各地區氣溫為：北部16至23度、中部18至28度、南部19至30度、東部17至30度。



下週一(25日)為短暫空檔，各地皆是晴時多雲的天氣；白天氣溫回升，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼。下週二(26日)鋒面掠過，冷空氣逐漸南下，北部及東半部地區轉有局部短暫雨，其他地區為多雲時晴的天氣；北台轉冷，中南部白天舒適、早晚微冷。

下週三至五(27至29日)冷空氣影響，下週三苗栗以北、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，下週四、五各地晴朗穩定，日夜溫差大；週四、五清晨及夜間，本島平地將出現11度以下的最低氣溫，台北測站亦將降至14度左右，將是首波符合「大陸冷氣團」定義(12度<台北測站≦14度)的冷空氣。

▼下週二(26日20時)模擬圖顯示，鋒面掠過，北部及東半部地區轉有局部短暫雨(左圖)。下週四(28日20時)各地晴朗穩定(右圖)。（圖／洩天機教室）