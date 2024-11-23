　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

菲副總統放話：若我被殺害　已找好殺手「刺殺小馬可仕」

▲▼2022年6月，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）、副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）宣誓就職。（圖／路透）

▲ 薩拉與小馬可仕2022年6月宣誓就職。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓副總統、前總統杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）先前便曾放話殺害現任總統小馬可仕，23日再度語出驚人，揚言若她本人被殺，已找好刺客暗殺小馬可仕。總統府通訊辦公室（PCO）對此回應，總統府衛隊已立即採取「適當措施」，以確保小馬可仕人身安全。

《路透》報導，身為菲國最有權勢的2大政治世家，杜特蒂與馬可仕家族分歧不斷擴大，薩拉23日在記者會上表示，她已指示一名殺手，若她遭人刺殺，就要殺害小馬可仕、第一夫人麗莎（Liza Araneta-Marcos）及眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez），「這不是開玩笑」，「我說不殺了他們絕不罷休，而他（殺手）答應了」。

總統府通訊辦公室對此聲明回應，「副總統明確表示，若針對她的陰謀得逞，她已僱用一名殺手來刺殺總統」，官員已指示總統府衛隊立即採取「適當行動」，並強調「任何對總統生命的威脅都必須嚴肅看待，尤其這種威脅在公開場合被明確揭露」。

馬可仕與杜特蒂兩家族原先互相交好，小馬可仕與薩拉2022年甚至搭檔角逐總統大選，但選後關係迅速惡化，兩家人在外交政策和毒梟問題上有所分歧。

薩拉今年6月從內閣辭職，但仍擔任副總統，象徵一個強大政治結盟的瓦解。薩拉23日更在記者會上指責，「這個國家正走向地獄，因為我們被一個不知如何成為總統的人領導，他是個騙子」。

而眾院議長羅慕德斯是小馬可仕的表弟，將副總統辦公室預算削減近2/3。薩拉聲稱羅慕德斯將她視為政途阻礙，企圖將她剷除。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
王陽明開深V胸肌外露　粉絲被帥暈狂尖叫
快訊／陳柏清又先發控球不穩一局爆　日本3比0領先
陳柏霖全黑帥氣登場！　全場粉絲暴動尖叫
曾沛慈炸出北半球「邊走邊晃」！　超深事業線畫面全被拍
球迷喊富藍戈加薪！陳昭如現身東蛋觀戰笑：聽到了
楊千霈紅毯大露裸背！　透視裝美腿全看光
花6小時飛東京「林襄趕上台日大戰」！穿中華隊外套　東蛋就定位
MAMA／SEVENTEEN連奪2個大賞！　WOOZI、S.
「台灣隊長」陳傑憲辣妻同框峮峮！　零濾鏡照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄軍進逼戰略重地！分析：庫斯克行動分散兵力　烏軍防線瀕臨崩潰

忘帶鑰匙！大馬蛇女施展「軟骨功」鑽門縫滑進家　超苗條身材曝光

北韓譴責美日韓聯合軍演　警告必要時先發制人

美電子大廠發布警告！這行動電源「恐引火災」　全球範圍內緊急召回

菲副總統放話：若我被殺害　已找好殺手「刺殺小馬可仕」

日本81歲富士山先生超狂！39年來攻頂2240次　還想再度挑戰聖母峰

日本高中生「自製炸彈」帶到學校！防爆小組出動　疏散900師生

丟臉到國外！外媒關注謝宜容案：「酷吏」打擊台灣重視人權形象

「奪命假酒」釀6外籍遊客死！甲醇中毒連環爆　寮國政府表悲痛

中國戰狼外交官發文「干預眾院大選」！日本政府怒開砲　要求刪除

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

台灣終結21年對美魔咒　8比2奪勝！得分刷新高

媽偷噴水假裝打噴嚏！　兒被整3次怒：有鼻涕

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

參與樂。無齡博覽會 中華電信展科技魅力｜20241122 ET午間新聞

嘴角下垂60次↑！全場開1080p　觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了

東京巨蛋外國旗海「Team Taiwan」感動第1人稱視角曝

愛貓狂尿床！正妹無奈寫成歌　歌詞引網共鳴：唱出奴才心聲

Rosé.Bruno Mars MAMA合體開跳〈APT.〉　上台拿獎盃乾杯！「臉頰親吻」撂韓文

峮峮大螢幕

俄軍進逼戰略重地！分析：庫斯克行動分散兵力　烏軍防線瀕臨崩潰

忘帶鑰匙！大馬蛇女施展「軟骨功」鑽門縫滑進家　超苗條身材曝光

北韓譴責美日韓聯合軍演　警告必要時先發制人

美電子大廠發布警告！這行動電源「恐引火災」　全球範圍內緊急召回

菲副總統放話：若我被殺害　已找好殺手「刺殺小馬可仕」

日本81歲富士山先生超狂！39年來攻頂2240次　還想再度挑戰聖母峰

日本高中生「自製炸彈」帶到學校！防爆小組出動　疏散900師生

丟臉到國外！外媒關注謝宜容案：「酷吏」打擊台灣重視人權形象

「奪命假酒」釀6外籍遊客死！甲醇中毒連環爆　寮國政府表悲痛

中國戰狼外交官發文「干預眾院大選」！日本政府怒開砲　要求刪除

俄軍進逼戰略重地！分析：庫斯克行動分散兵力　烏軍防線瀕臨崩潰

金馬獎／劉奕兒胸前大U「包不住頭燈」！　張艾嘉全金登場閃爆了

高鐵南延屏東路線「地方支持進高雄站」　盼儘速推進

不斷更新／陳柏清黯然退場、林家正暖心安慰　日本3比0先馳得點

金馬獎／Michael哥來了！王陽明開深V胸肌外露　粉絲被帥暈狂尖叫

彰化女墜落八堡圳！水流湍急漂7公里才尋獲　送醫搶救宣告不治

忘帶鑰匙！大馬蛇女施展「軟骨功」鑽門縫滑進家　超苗條身材曝光

金馬獎／劉冠廷銀色西裝帥翻紅毯　整晚沒睡一直在忍吐

社會邊緣戶有春天！重機騎士載花蓮150位獨老　共赴圓夢餐會

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

國際熱門新聞

好市多新分店凌晨開幕　頭香3天前就排隊

俄新版和平方案　禁烏加北約換五常保護

納坦雅胡被通緝　全球17國家、組織反應

川普擬延攬華許任財長　再接聯準會主席

全球「最貴護照」要價7400元　台灣CP值高

日本AV女優赴港賣淫被捕！　驚人價碼曝

即／川普提名「避險基金投資人」任財政部長

美股道指創新高　台積電ADR反跌

最強護照出爐！台灣「141國免簽」排行曝

普丁：將在戰鬥情況下對「榛果樹」進行更多測試

母把14歲女兒「頭壓進浴缸」溺斃！

成功率100%！達人1招免費搶到經濟艙好座位

俄發射新型飛彈　烏尋求西方更新空防系統

泰2少女遭男同學「強拍露點裸照」！

更多熱門

相關新聞

納坦雅胡被發逮捕令　拜登喊「無法接受」

納坦雅胡被發逮捕令　拜登喊「無法接受」

國際刑事法院（ICC）以涉嫌戰爭罪與反人類罪為由，向以色列總統納坦雅胡、前國防部長葛朗特及哈瑪斯軍事領袖戴夫發出逮捕令。美國白宮已表態拒絕ICC決定，總統拜登21日也聲明稱逮捕令「無法接受」，強調將永遠和以色列站在一起。

中國男子在菲律賓街頭「被刺4刀」亡

中國男子在菲律賓街頭「被刺4刀」亡

狠殺女友再開膛剖肚　警5小時緝獲冷血男關鍵曝

狠殺女友再開膛剖肚　警5小時緝獲冷血男關鍵曝

俄軍艦長「開車遭炸死」　烏克蘭復仇影片曝

俄軍艦長「開車遭炸死」　烏克蘭復仇影片曝

陳啟昱傳捲款逃往菲國　南檢查證中全力追緝

陳啟昱傳捲款逃往菲國　南檢查證中全力追緝

關鍵字：

政治菲律賓暗殺杜特蒂馬可仕

讀者迴響

熱門新聞

高雄男找兄弟性侵爛醉女友　對話露餡了

快訊／台、日攜手晉級冠軍戰

6月男嬰成人肉氣囊慘死！母被法辦

日媒驚呼「台灣奇襲」！被罰款也要換投

丐幫第58任幫主車禍慘死！載妻直播遭砸扁

今晚台日大戰先發換人！

謝宜容道歉片「片尾藏1彩蛋」　倒數3秒變臉了

睽違32年再闖冠軍戰！台灣棒球寫新頁

快訊／宜蘭凌晨重大車禍！3死2傷

丟丟妹認愛新歡9個月「我今天要結婚」

日美委激戰！台球迷1招「鏡頭狂拍TAIWAN」

遭棒球教練性侵！小球員崩潰求轉學：還是要我死？

快訊／台中男鬼切害媽重摔！6月大男嬰凌晨不治

台灣三條路搶冠軍戰門票！明派林昱珉先發搶勝

她就是薄瓜瓜老婆　許惠瑜正面照曝光

更多

最夯影音

更多

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

台灣終結21年對美魔咒　8比2奪勝！得分刷新高

媽偷噴水假裝打噴嚏！　兒被整3次怒：有鼻涕

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

參與樂。無齡博覽會 中華電信展科技魅力｜20241122 ET午間新聞

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面