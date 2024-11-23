菲副總統放話：若我被殺害　已找好殺手「刺殺小馬可仕」

▲ 薩拉與小馬可仕2022年6月宣誓就職。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓副總統、前總統杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）先前便曾放話殺害現任總統小馬可仕，23日再度語出驚人，揚言若她本人被殺，已找好刺客暗殺小馬可仕。總統府通訊辦公室（PCO）對此回應，總統府衛隊已立即採取「適當措施」，以確保小馬可仕人身安全。

《路透》報導，身為菲國最有權勢的2大政治世家，杜特蒂與馬可仕家族分歧不斷擴大，薩拉23日在記者會上表示，她已指示一名殺手，若她遭人刺殺，就要殺害小馬可仕、第一夫人麗莎（Liza Araneta-Marcos）及眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez），「這不是開玩笑」，「我說不殺了他們絕不罷休，而他（殺手）答應了」。

總統府通訊辦公室對此聲明回應，「副總統明確表示，若針對她的陰謀得逞，她已僱用一名殺手來刺殺總統」，官員已指示總統府衛隊立即採取「適當行動」，並強調「任何對總統生命的威脅都必須嚴肅看待，尤其這種威脅在公開場合被明確揭露」。

馬可仕與杜特蒂兩家族原先互相交好，小馬可仕與薩拉2022年甚至搭檔角逐總統大選，但選後關係迅速惡化，兩家人在外交政策和毒梟問題上有所分歧。

薩拉今年6月從內閣辭職，但仍擔任副總統，象徵一個強大政治結盟的瓦解。薩拉23日更在記者會上指責，「這個國家正走向地獄，因為我們被一個不知如何成為總統的人領導，他是個騙子」。

而眾院議長羅慕德斯是小馬可仕的表弟，將副總統辦公室預算削減近2/3。薩拉聲稱羅慕德斯將她視為政途阻礙，企圖將她剷除。