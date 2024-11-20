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台鹽綠能陳啓昱傳捲款逃往菲律賓　南檢查證中全力追緝

▲▼南檢上傳新版陳啓昱通緝照。（圖／翻攝刑事局網頁）

▲陳啓昱通緝照。（圖／翻攝刑事局網頁）

文／中央社

台鹽綠能前董事長陳啓昱涉及光電弊案遭通緝，媒體報導陳啟昱已捲款逃往菲律賓；台南地檢署今天表示，專案小組查證中，全力追緝。

媒體報導，陳啓昱無保請回隔天就偷渡到菲律賓，名下逾新台幣1億元資產幾已提領或匯出，這些錢疑透過交往酒店小姐協助匯出；但因陳學生時代是登山高手，也不排除放出假消息誤導，其實是藏匿於山區。

南檢表示，陳啓昱案連總統賴清德也很關心，專案小組正在查證，全力追緝陳啓昱。

南檢偵辦台鹽綠能公司光電弊案，10月23日聲押陳啓昱，台南地方法院24日認定犯罪嫌疑不足請回，南檢25日提起抗告，台灣高等法院台南分院28日撤銷原裁定，發回地院更裁 台南地院原訂10月31日召開羈押庭，因颱風康芮來襲，台南市與高雄市停班停課，庭期順延至11月1日，但陳未到庭，地院行文橋頭地檢署代行拘提未果，南檢也於11月4日發布通緝，迄今未逮獲，陳啓昱顯已逃匿，地院無從訊問被告，因此駁回南檢聲押。

南檢偵辦台鹽綠能光電弊案聲押5人，除陳啓昱未到庭遭到通緝，台鹽綠能前總經理蘇坤煌、郭姓前副總經理、鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人4人，已先後遭台南地院裁定羈押禁見。

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