曾下令攻擊平民！俄黑海艦隊艦長「開車遭炸死」　烏克蘭復仇影片曝

Moment of the explosion in the assassination of Valery Trankovsky that happened last week. https://t.co/W0U3uMPnTg pic.twitter.com/7FiASoSIMk — Clash Report (@clashreport) November 19, 2024

記者羅翊宬/綜合報導

俄軍針對烏克蘭發動「特殊軍事行動」至今已超過1000日,近來美國拜登政府批准烏軍使用美製遠程武器打擊俄國境內。在此之際,俄軍黑海艦隊一等艦長13日在克里米亞半島港口城市塞凡堡,正當他在開車時,車底炸彈卻爆炸,最後失血過多慘死。如今,俄國當局逮捕2名嫌疑犯,證實是烏克蘭的暗殺計畫。

根據《衛報》,俄軍黑海艦隊一等艦長兼海軍上校特蘭科夫斯基(Valery Trankovsky)曾下令從黑海針對烏克蘭的平民進行導彈襲擊,他同時也是黑海艦隊第41導彈旅參謀長,本月13日在克里米亞半島西南港口城市塞凡堡開車,豈料安裝在車底的炸彈卻突然爆炸,黑色的座車瞬間燃燒成一團橘黃色的火球,雙腿慘遭炸斷。

Today, in temporarily-occupied Sevatopol, Commander of the 41st brigade of missile ships and boats of the Black Sea Fleet of Russia Valery Trankovsky was eliminated by Ukrainian Security Services pic.twitter.com/ThHsOTBmlf — CyberUnknown (@CyberUnknown45) November 13, 2024

俄羅斯媒體報導稱,特蘭科夫斯基的雙腿因為被炸彈炸斷,導致失血過多慘死,其實先前他早就已被敵方監控長達一周,最後連結自爆裝置的炸彈受到遠端遙控而引爆。

據悉,塞凡堡是俄軍黑海艦隊位於克里米亞半島的基地,過去俄國曾就《俄烏友好條約》租借塞凡堡軍港的部分作為黑海艦隊的基地。

烏克蘭安全部門的某名官員向烏媒《真理報》坦承涉案,指出烏克蘭認為特蘭科夫斯基是發起侵略戰爭的戰犯,因為他曾下令黑海艦隊的軍艦、戰略轟炸機向烏克蘭各地進行飛彈襲擊,導致數百名烏克蘭平民慘死。

Black Sea Fleet Captain 1st Rank Killed in Sevastopol Explosion



The person killed in the car explosion in Crimea was the chief of staff of the 41st brigade of missile ships and boats of the Black Sea Fleet, 47-year-old Captain 1st Rank Valery Trankovsky, several Russian and… https://t.co/tSYWrx3t8p pic.twitter.com/y55gAKYVRP — Lew Anno Suport#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) November 13, 2024

根據《路透社》、《莫斯科時報》,經過俄羅斯調查委員會釐清後,確認引起爆炸的嫌疑人分別是參與監視特蘭科夫斯基行動的38歲女性,以及在特蘭科夫斯基車底安裝炸彈與引爆裝置的47歲男性。

其中,47歲男性名為庫爾奇茨基(Vitaly Kulchitsky),出生於烏克蘭立維夫地區,2014年俄羅斯吞併克里米亞半島後,就一直住在塞凡堡,此次涉案被逮捕後,預計將由克里米亞法院進行2個月的審前拘留。至於該名38歲女性,預計將於近期被拘留。