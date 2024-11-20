狠殺女友再開膛剖肚切割內臟　警「一通電話」5小時緝獲冷血男

▲犯嫌馬克在女友套房內談判，因口角掐昏女友後殺死。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

菲籍移工馬克殺害女友分屍案，警方得以迅速於5小時破案，關鍵在於同事打給死者手機竟是馬克接聽並稱死者在忙，於是調閱監視器畫面後鎖定，直接到馬克租屋處逮人，犯嫌則當場坦承殺人，並起出作案兇刀。

▲再將屍體拖往浴室(已被清洗過)開膛剖肚分屍。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局內壢派出所副所長黃士峯20日表示，警方於去年7月18日23時許獲報在中壢區成章二街發生殺人分屍案，立即組成專案小組並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，循線於5小時內即持拘票將馬嫌拘提到案，另扣得作案用之兇刀1把及其他相關證物。

▲▼起出作案凶刀(示意圖)及犯嫌丟棄的被害人手機。（圖／中壢警分局提供）

警方專案小組調查發現，死者同事曾撥打死者手機，查問為何2日未上班，卻是由男友馬克接聽，並稱女友蜜雀兒在忙，於是鎖定馬克涉有重嫌，經調閱監視器循線在其八德區租屋處當場逮捕。

對於警方迅速找上門馬克顯得坦然，並供稱他與蜜雀兒有借貸關係，近日卻顯得疏遠，他懷疑她移情別戀才會攜刀上門談判，但蜜雀兒否認，因此發生口角，他氣憤之餘失手掐昏蜜雀兒後，一不做二不休持刀狂刺13刀，並將屍體拖往浴室開膛剖肚切割內臟分屍。

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