通緝男深夜閒晃見警「突拔腿狂奔」　女警猛追500公尺壓制

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區今天（23日）凌晨2時許，一名身負2條通緝的男子，頭戴安全帽、提著行李廂在景平路上閒晃，由於附近有一處尚在興建的工地，之前常有傳出宵小出沒，警方巡邏時發現男子，準備上前盤查，男子卻心虛橫跨景平路拔腿就跑，女警見狀全力追捕，最終順利將男子制伏，並立即帶回偵辦。

▲身負2條通緝的林男，深夜閒晃引起警員注意拔腿狂奔。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，遭新北地檢署發布毒品、詐欺通緝的45歲林姓男子，平時居無定所，也無固定工作；今天凌晨林男疑似缺錢花用，聽聞中和興建中的警方駐地，有大量電線可偷，準備犯案工具前往，卻不料才剛到，就引起巡邏的警員陳婉翎及黃明嘉注意，上前盤查時，不顧往來車流跨越馬路逃逸。

▲林男拔腿狂奔500公尺仍在逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

女警陳婉翎見狀，立即尾隨在後全力追捕，狂追了500公尺，林男體力不支束手就擒，警方搜查林男行李箱，發現螺絲起子及鉗子等工具，並未發現贓物，林男則推說是隨身工具，但林男身負2條通緝，詢後警方依詐欺及毒品通緝，解送新北地檢署歸案。

▲身負2條通緝的林男，行李箱裝著各式工具疑似想竊取工地電線。（圖／記者陸運陞翻攝）