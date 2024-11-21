　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市遭偷拍女警抱怨諮商無門　北市警局回應：經費充足關懷到底

▲▼台北市政府警察局23日公布15名中階幹部職位調整。（圖／記者邱中岳攝）

▲圖為台北市警局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

北市警局包含信義、大安警分局先後驚爆有渣男警在派出所廁所內加裝針孔偷拍器，造成信義分局最少有3女2男警遭偷拍、大安分局則最少有3名女警被偷拍，粗估最少遭偷拍的女警高達6人，大安分局有女警反映，迄今尚未接受公費心理諮商、分局長官也不聞問；大安分局晚間澄清強調，21日上午已透過防治組長及家防官女警致電關懷女警員，也積極安排遭偷拍該所，有意願接受心理諮商的女警就醫輔導，分局強調重視基層的身心健康、未來將會積極關懷。

另外對於女警抱怨，偷拍案件爆發後遲遲未接獲分局安排心理諮商，自己洽詢也被回應「公費諮商名額已用完」大安警方鄭重澄清、分局10月28日才知悉派出所男警涉嫌駐地偷拍，大安分局本在第一時間就要安排諮商評估，但苦因無法釐清被偷拍女警身分，前晚緊急改以該警所女警根據其意願安排諮商，目前由分局防治組列管進行，強調絕無「女警沒經費接受心理諮商的問題」。

晚間台北市警局也澄清，絕無「關懷警員心理諮商經費」經費、名額用盡的狀況，市警局訓練科強調，警局相關經費目前仍十分充足，警政署也再補助北市警局40萬4千元，早在10月中旬以電子郵件通知北市警局所有同仁，可依各人所需預約委外諮詢醫療院所。

►獨／北市連爆變態警！多名被偷拍女警未獲諮商　竟是預算已花光

►獨／北市街頭「推車運屍700m」　52歲女修佛慘死...絕命精舍曝光

►獨／掛單學佛2個月慘死北市精舍　「3大關鍵證物」全詭異消失

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
勞動部霸凌案　死者母淚崩「我可憐的孩子」捶地：別再官官相護
詹皇突向2億粉絲「說再見」
遭偷拍女警抱怨諮商無門　北市警局回應了
中華大學傳「與清大合併」　明召開重大說明會
快訊／謝宜容失聯　「不讀不回」
日本AV女優賣淫被捕　最優秀新人也捲入

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／公務員輕生家屬發聲了！媽媽崩潰哭求政府「不要官官相護」

勞動部霸凌案　死者母淚崩「我可憐的孩子」捶地：別再官官相護

北市遭偷拍女警抱怨諮商無門　北市警局回應

中壢小吃店氣爆！老闆「聞到瓦斯味」開電扇　下秒慘被炸重傷送醫

快訊／雲林轎車逆向撞上台西客運　男駕駛車上有酒「酒測值0.85」

女刺青師控約會遭伸狼爪「問我濕了嗎」！軍官反告性騷：被摸胸肌

嘉義22歲女騎士追撞亡　貨車司機「臨停卸貨」過失致死送辦

徐巧芯爆調查官霸凌部屬將高升　調查局澄清已懲處「升官純屬謠傳」

快訊／小開勒斃馬國女大生逃死刑　家屬悲痛跨海求償2千萬結局曝

台版《地面師》坑獨居亡者1.5億　神鬼律師續押「眼眶紅了」

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

ELLA看《影后》哭到用褲管擦淚　曝S.H.E在KTV合體開唱了！

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

瑪莎被粉絲告白！五月天狂起鬨　阿信撿到槍「搶點〈崇拜〉XD」

有貓卡在汽車水箱罩內　騎士急追提醒...網友讚爆

長針眼阿嬤唸神奇咒語　用衣角掃過隔天就消腫

妹妹早上叫媽起床喊不醒　哥嘆：別人家都是反過來

快訊／公務員輕生家屬發聲了！媽媽崩潰哭求政府「不要官官相護」

勞動部霸凌案　死者母淚崩「我可憐的孩子」捶地：別再官官相護

北市遭偷拍女警抱怨諮商無門　北市警局回應

中壢小吃店氣爆！老闆「聞到瓦斯味」開電扇　下秒慘被炸重傷送醫

快訊／雲林轎車逆向撞上台西客運　男駕駛車上有酒「酒測值0.85」

女刺青師控約會遭伸狼爪「問我濕了嗎」！軍官反告性騷：被摸胸肌

嘉義22歲女騎士追撞亡　貨車司機「臨停卸貨」過失致死送辦

徐巧芯爆調查官霸凌部屬將高升　調查局澄清已懲處「升官純屬謠傳」

快訊／小開勒斃馬國女大生逃死刑　家屬悲痛跨海求償2千萬結局曝

台版《地面師》坑獨居亡者1.5億　神鬼律師續押「眼眶紅了」

河村勇輝砍15分16助攻被召回NBA　扶攝影師再為隊友喝采超暖

快訊／公務員輕生家屬發聲了！媽媽崩潰哭求政府「不要官官相護」

林千又求婚鑽戒「驚人7位數價格」曝光！滿意喊：女人一定要戴鑽石

勞動部霸凌案　死者母淚崩「我可憐的孩子」捶地：別再官官相護

愛莉莎莎「印度修行被坑錢」！　殺價成功無奈吐槽：還是很貴

詹皇嗆完酸民「總說我是騙子」後　突向2億粉絲「說再見」

G-SHOCK與韓女團ITZY聯名錶開搶　背光亮愛心示愛

國發基金：112年收入330億元　台積電貢獻將近60%

北市遭偷拍女警抱怨諮商無門　北市警局回應

川普2.0讓供應鏈再次調整　泰國產業發展均衡且與美貿易逆差小可投資

9歲妹在環球跟鬼偶尬舞　媽笑：一開始還怕到哭！

社會熱門新聞

謝宜容正牌娘家曝　百年醬油廠認了有親戚關係

靜宜女大生為愛赴緬！8個月孕照曝光　遭拘編號DX879

雙載父酒駕撞違規左轉車　6歲女沒戴安全帽不治

1年半沒繳租！萬華女房客變白骨　房東嚇壞

即／台中工地爆炸！2人慘電擊　1人一度命危

嘉義22歲女騎士追撞亡　貨車司機「臨停卸貨」過失致死送辦

無業男家中印鈔「指甲油畫防偽線」夜市變現

謝宜容是雲林老牌醬油家族成員　鄰曝互動情形

為愛赴緬做詐騙　靜宜女大生近期有望回台

忘收租金19個月再見成白骨　女房客相驗死因曝

快訊／吉普車逆向對撞　駕駛噴出車外搶救無效亡

謝宜容事件波及「雲林望族」　134字回應一星洗版

即／5億案開庭爆衝突！夏男遭嗆扯下女子口罩

彰化阿北深夜走路遭撞不治　騎士送醫　

更多熱門

相關新聞

強逼脫褲尿尿！小學女童遭「施暴狂踹」扯髮

強逼脫褲尿尿！小學女童遭「施暴狂踹」扯髮

南韓再度爆發嚴重的校園肢體霸凌事件！一名男性向媒體投訴，他就讀小學6年級的女兒最近，遭到一群就讀國中的學生霸凌，在手機被搶去後，被一群國中生暴力毆打、狠踹，不僅施暴的過程中，長髮被狠狠從頭皮抓下來一大把，甚至還被要求在路上脫褲尿尿，簡直遭到嚴重羞辱。

獨／北市多名被偷拍女警未獲諮商　竟是預算已花光

獨／北市多名被偷拍女警未獲諮商　竟是預算已花光

分居夫強吻脫衣　妻裸身擋門慘遭拖行

分居夫強吻脫衣　妻裸身擋門慘遭拖行

學生妹瞞著男友半夜偷約砲　戴眼罩服務遭偷拍

學生妹瞞著男友半夜偷約砲　戴眼罩服務遭偷拍

妻閨蜜歸Me！噁男赴喬遷宴「脫衣偷摸性侵」

妻閨蜜歸Me！噁男赴喬遷宴「脫衣偷摸性侵」

關鍵字：

大安分局偷拍女警心理諮商侵犯

讀者迴響

熱門新聞

台灣0比2吞敗　陳傑憲猛打賞無用

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了

連恩告別式「一世代全到了」

陳傑憲手感太燙賽後被藥檢！

謝宜容正牌娘家曝　百年醬油廠認了有親戚關係

36歲釋小龍　憔悴大叔樣曝光

婚宴菜全素「賓客叫披薩」惹哭新娘

「只差一顆球」　委教頭：都很棒

台人熱情應援　網感動：超級大聲

靜宜女大生為愛赴緬！8個月孕照曝光　遭拘編號DX879

酒店愛滋妹上新聞！北市男性篩檢大增

12強台美大戰明開打　先發投手出爐

雙載父酒駕撞違規左轉車　6歲女沒戴安全帽不治

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

謝宜容3聲明：身故事件與本人領導無關

更多

最夯影音

更多

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

ELLA看《影后》哭到用褲管擦淚　曝S.H.E在KTV合體開唱了！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面