北市遭偷拍女警抱怨諮商無門　北市警局回應

▲圖為台北市警局外觀。（圖／資料畫面）



記者張君豪／台北報導

北市警局包含信義、大安警分局先後驚爆有渣男警在派出所廁所內加裝針孔偷拍器，造成信義分局最少有3女2男警遭偷拍、大安分局則最少有3名女警被偷拍，粗估最少遭偷拍的女警高達6人，大安分局有女警反映，迄今尚未接受公費心理諮商、分局長官也不聞問；大安分局晚間澄清強調，21日上午已透過防治組長及家防官女警致電關懷女警員，也積極安排遭偷拍該所，有意願接受心理諮商的女警就醫輔導，分局強調重視基層的身心健康、未來將會積極關懷。



另外對於女警抱怨，偷拍案件爆發後遲遲未接獲分局安排心理諮商，自己洽詢也被回應「公費諮商名額已用完」大安警方鄭重澄清、分局10月28日才知悉派出所男警涉嫌駐地偷拍，大安分局本在第一時間就要安排諮商評估，但苦因無法釐清被偷拍女警身分，前晚緊急改以該警所女警根據其意願安排諮商，目前由分局防治組列管進行，強調絕無「女警沒經費接受心理諮商的問題」。



晚間台北市警局也澄清，絕無「關懷警員心理諮商經費」經費、名額用盡的狀況，市警局訓練科強調，警局相關經費目前仍十分充足，警政署也再補助北市警局40萬4千元，早在10月中旬以電子郵件通知北市警局所有同仁，可依各人所需預約委外諮詢醫療院所。

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