記者陸運陞／新北報導

新北市三重區驚傳槍擊案。昨天（18日）凌晨一名男子持改造手槍前往三重龍濱路，找人討取數十萬賭債，雙方一碰面就發生爭執，男子立即掏出手槍恐嚇，卻遭到對方奪槍，過程中卻不慎擊發板機，子彈穿過玻璃窗，打傷隔壁房內的女子右手掌，警方獲報，循線逮捕持槍的男子，並查扣改造手槍及子彈。

▲林男持槍前往三重討賭債，卻誤傷屋主女友。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，涉嫌持槍傷人的46歲林姓男子，被58歲郭姓男子欠下30多萬元賭債，經多次向其所討，郭男卻不斷裝傻不願還錢。昨天凌晨5時許，郭男前往三重龍濱路找65歲黃男聊天，其女友49歲林女則在房內玩手機，沒想到行蹤被林男得知，林男氣沖沖地持改造手槍前往，打算跟郭男討債、理論。

▲警方查扣林男所持的改造手槍1把。（圖／記者陸運陞翻攝）

林男進到屋內，就與郭男發生爭吵，一旁的黃男也連忙勸說，林男發現對方2人，竟拿出預藏的手槍威嚇，企圖嚇退對方，但郭男卻趁機抓住林男，企圖奪下手槍，卻在過程中林男觸發板機，子彈擊發後穿過玻璃窗，直接打中正在玩手機的林女右手掌，林男見狀立即逃逸，而黃男則開車載林女前往雙和醫院救治。

警方獲報，立即成立專案小組，於昨天傍晚4時許，前往台北市大安區逮獲林男，並起出犯案用的改造手槍1把、子彈4顆和彈殼1枚，以及手機相關證物。林男坦承持槍，但辯稱是誤傷他人，詢後警方依殺人未遂、槍砲刀械管制條例等罪嫌移請新北地檢署偵辦，並持續對槍枝來源溯源偵辦。

▲屋主女友右手掌遭槍擊傷，自行前往醫院就醫。（圖／記者陸運陞翻攝）