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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

喊「王義川加油」遭白營批冷血　李正皓還原真相：文盲看不懂嗎？

▲政治評論員李正皓。（資料照／記者許靖祺攝）

▲政治評論員李正皓。（資料照／記者許靖祺攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨今（23日）在社群平台怒批，政治評論員李正皓「冷血」恭喜王義川進國會，卻無視背後的原因，是一個公務員之死的悲劇故事。對此，李正皓稍早回應，自己的全文是寫，「但這次你的遞補，其實是一個悲劇所造成的連動結果……，也因此，恭喜我就不說了，我跟你說加油！」，李正皓接著反嗆民眾黨，這幾個字看不懂嗎？

民眾黨在臉書點名民進黨發言人吳崢與政治評論員李正皓，無視一個公務員之死，大家看到的「悲劇故事」，在民進黨眼中，卻成了「升官喜事」，直指吳崢與李正皓「冷血」發文恭喜王義川遞補進國會。

然而針對民眾黨的批評，李正皓親上火線還原真相，他全文寫的是，「阿川，真的很想跟你大聲說恭喜，搶救王義川最後一哩路終於走完了。但這次你的遞補，其實是一個悲劇所造成的連動結果，你跟申翰的壓力與責任都重大」。李正皓接著還強調，「也因此，恭喜我就不說了，我跟你說加油！」。

李正皓直言，民眾黨不只是爛黨，還是文盲抹黑黨，今早的文章寫得清清楚楚、明明白白，「恭喜我不就不說了」，這幾個字民眾黨看不懂嗎？文盲嗎？最後，他還依序點名黃國昌、陳智菡、吳怡萱，痛問這些人是文盲嗎？

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