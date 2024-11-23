基隆Podcast探討神秘職業面紗　孤獨守護者揭開燈塔人日常

▲基隆Podcast探討神秘職業面紗「燈塔人」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

一份工作，遠離喧囂，直面孤獨，默默守護海上航行的安全。基隆市政府本周推出的「基隆Podcast」節目，特別邀請交通部航港局主任管理員楊雅量，分享其作為燈塔管理員16年的特殊經歷，為大眾揭開這個神秘職業的面紗。

楊雅量曾駐守基隆燈塔、彭佳嶼燈塔、東吉嶼燈塔、蘇澳燈塔及東引島燈塔等五座燈塔。他提到，作為一名燈塔管理員，需要極大的自律精神與忍耐孤獨的能力。在燈塔的長達15天的駐守期，所有的食材和生活用品都必須事先準備齊全，有時甚至需要即興解決資源匱乏的問題。他的日常工作包括設備維護、除草、油漆、泥作及木作，甚至連燈塔的建築巡視和保養也都是他一手包辦，楊雅量笑稱「燈塔的一切，就是我的一切。」

▲基隆市府發言人余治明（左）、交通部航港局主任管理員楊雅量（右）。

談及駐守燈塔的生活，楊雅量形容那是一種遠離喧囂的寂靜，但也因此更貼近自然。他分享了靠山吃山、靠海吃海的經驗，有時親手捕魚或採集島上資源，充分體現了適應力與生活智慧。隨著多數燈塔轉為文化資產，維護工作更顯重要，巡視建築結構和設施已成為日常任務之一。

楊雅量還分享了一些工作中的趣聞軼事，他說有時在外島駐守久了，習慣島上寧靜的感覺，因此每次回到台灣都需要重新適應環境聲音，甚至與人交談時會變得比較直接。

與一般人對於這份孤獨工作的刻板印象不同，楊雅量的家人對他的職業選擇表現出極大的支持。他笑著說，可能因為自己的個性較安靜，不愛到處跑，家人很理解他長時間駐守在外島的生活。他們認為，能有機會深入體驗各地的風土民情，也是一種珍貴的收穫。

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