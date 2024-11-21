王正旭：關注基隆交通發展　全力協助改善國道與公眾運輸安全

▲立法委員王正旭。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

立法院交通委員會考察基隆交通市政，立委王正旭今（21日）陪同交通部長陳世凱、立委林沛祥、黃珊珊、廖先翔、基隆市副市長邱佩琳與相關單位討論。王正旭表示，對於基隆市政府預備或已經在向中央申請的補助，他會全力來協助，特別是老舊公車的汰除，增加電動公車的補助，以及國道或快速道路邊坡的安全，除了爭取補助、還有技術協助以外，交通的安全是他認為現階段應該要審慎去盤查的重點。

王正旭指出，老舊客運車輛的汰換除了要持續以外，也要麻煩公路局就現有的公眾運輸車輛管控，給予基隆市政府協助，讓基隆市民搭乘時多一份安心。他接著說，基隆是大眾運輸使用的優等生，大眾運輸使用的次數僅次於台北市，他希望請交通部及公路局評估，爭取大眾運輸使用量越高的非六都地區，車輛汰舊補助越多，這樣有助於減少城鄉差距。

王正旭強調，他關注交通安全，這禮拜針對因颱風造成邊坡滑落後的修復情況，他的服務處有安排國道邊坡會勘，而地點位於國道一號南下1.2公里處，這裡是交通要道、附近還有社區大廈，他請高速公路局務必如期完成修復，保障民眾交通安全。

最後，王正旭說，昨天在財政委員會中，針對前瞻基礎建設的部分，他有質詢航港局，對於國門廣場計劃的第三階段，國門廣場週邊光環境營造相關工程，他會大力來支持，也希望出席的三位委員一起來協助，國門廣場是台灣、也是基隆的門面，期許各機關，不管中央還是地方都能通力合作。