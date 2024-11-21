立法院考察基隆交通建設　謝國樑感謝中央大力支持

▲立法院交通委員會委員考察基隆交通建設。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

立法院交通委員會委員林沛祥、王正旭、黃珊珊、廖先翔今（21日）攜手交通部長陳世凱及交通部各局處一級首長，一同至基隆市考察多項交通建設，基隆市副市長邱佩琳，代表今日上午於議會接受總質詢率的市長謝國樑，率市府團隊向中央詳細報告包括電動公車採購、市區客運補貼、基北北桃1200及基隆市288定期票、智慧運輸系統建設計畫、公共自行車示範計畫、德安交流匝道改善工程及國道1號與3號安樂區聯絡道新建工程等關鍵交通議題。交通部長陳世凱承諾，將全力支持基隆市改善交通困境。

陳世凱表示，基隆公共運輸需求明顯且重要，身為基隆女婿，他對地方交通狀況有深刻了解。針對基隆提出的電動公車採購案，他認為這符合減碳政策，將全力支持。同時，他對德安交流道交通壅塞情況非常關注，並承諾在經費挹注與行政協調上，與基隆市政府攜手解決相關問題。

▲基隆市副市長邱佩琳。

謝國樑指出，感謝中央對基隆市交通建設的高度重視與支持。基隆市多項交通改善計畫能夠推進，離不開中央資源的挹注與專業評估。未來市府將持續努力，與中央密切合作，解決基隆多年來的交通問題，讓市民享受更便捷的交通服務，共同見證基隆交通的進步與發展。

邱佩琳強調，市府對交通議題高度重視，感謝交通部對基隆市多項建設計畫的積極支持。這些交通改善計畫將大幅提升基隆市民的通行品質，並讓城市交通更具永續性。

林沛祥提及，立法院交通委員會此次與交通部共同考察基隆交通建設，充分展現對基隆市民關心的各項交通議題的重視。他感謝交通部在電動巴士推動方面的努力，預計三年內完成前線車輛的電動化汰換，對此深表肯定。此外，針對其他交通建設議題，交通部也將持續給予基隆市相關補助，期望進一步提升市民的交通便利性與生活品質。

會議中，立法院交通委員會委員也關切基隆捷運的推動進度。新北市捷運局指出，基隆捷運基本設計將於今年底完成，隨即送中央審議工程經費。基隆捷運與汐東捷運整合後，相關機電系統與軌道工程已納入汐東捷運的統包工程採購，預計全線於2034年完工通車。這將大幅縮短建設時間，為基隆市民帶來更加便捷的交通選擇。

基隆市政府計畫自2025年起逐步採購123輛大型電動公車及41輛中型電動公車，以取代老舊車輛，響應2030年公共汽車全面電動化的政策目標。每輛大型電動公車造價約1100萬元，爭取中央補助每輛600萬元。市府同時規劃於市公車處8個場站設置充電樁，以完善後勤配套，為市民提供更舒適與環保的乘車體驗。基北北桃1200及基隆市288定期票推出後，基隆市每月約有3.5萬人使用，覆蓋公共運輸通勤人口的60%以上。基隆市政府為延續此政策，將持續爭取中央經費支持，確保市民享有實惠且便利的通勤服務。