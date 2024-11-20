基隆騎士自摔倒地失去心跳！巡邏警30秒趕抵　緊急CPR救回一命

記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

基隆市一名79歲吳姓男子18日早晨騎乘機車行經新豐、和豐街口時，突因不明原因自摔倒地，並遭機車壓在地面，當場失去呼吸心跳，幸好吳男倒地30秒即有巡邏員警經過，並對吳男實施心肺復甦，成功救回男子一命。

▲基隆1名79歲騎士突自摔倒地，警方火速到場CPR救回一命。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市警察局第二分局八斗子分駐所警員趙耀東、邱宜庭於18日早晨執行巡經新豐、和豐街口時，發現79歲吳姓男子被自己的摩托車壓在地面，警方見狀立刻上前指揮交通，避免二次事故發生，並通報救護人員到場協助。

在等待救護人員到場期間，警方依119電話指導，替老翁搬離身上的摩托車，並實施心肺復甦，原本吳男已無喘氣，但在警方的努力下，吳男恢復意識，大口喘氣並微弱地說出幾個字，後由消防人員協助老翁就醫。

警員朱淯聖協助聯繫家屬到場，並調閱監視器還原事發經過，只見老翁不明原因突然自摔，而警方在老翁倒地不到30秒即抵達現場，順利救回老翁，家屬後續知悉此情，對於警方的即刻救援感激萬分。

第二分局呼籲，若遇有民眾跌倒受傷，請第一時間撥打110或119通報警消單位，或可於路倒民眾周圍放置明顯標誌，避免二次意外發生。

▲第二分局八斗子分駐所警員趙耀東、邱宜庭、朱淯聖（左至右）。（圖／記者郭世賢翻攝）