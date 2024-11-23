北韓「間諜女傭」冷血告發！單身女金主私下1句話成把柄　秒遭逮

▲金正恩疑似想要透過棄用年號，加強國民對自己的崇拜。（示意圖／朝鮮中央電視台）



記者王佩翊／編譯

北韓自1997年採用「主體年號」制度，但是今年10月12日卻突然停止使用。對此，官方並未給出任何明確解釋，而主體年號最初是為了紀念金正恩祖父金日成的革命業績，因此外界也猜測，金正恩此舉是為了推動自身「神格化」，因此引起北韓人民討論。有一群婦人在私下聚會中談及此事，沒想到就被女傭檢舉，整起事件更被上升為「反動罪」，一群人因此被逮，恐被送往政治犯收容所。

根據《每日北韓》報導，北韓1997年9月9日開始使用主體年以紀念金日成，並將北韓首位領導人金日成的出生年1912年作為主體元年。然而10月卻傳出，北韓政府低調棄用年號，似乎意味著金正恩想要褪去祖父的歷史光環，並強化民眾對自己的個人崇拜與偶像化。

此舉也引起北韓民眾的討論，報導指出，北韓黃海北道麟山郡一間商店的50多歲崔姓老闆娘早年喪夫，靠自己的力量生活。而她幾乎每個月都會舉辦聚會，邀請跟她一樣，沒有丈夫的婦女們一同吃飯。這個聚會毫無政治色彩，只是一群處境相同的婦女們互相聊天排解壓力。然而一行人在年號廢除後，卻在聚會中偶然提到此事。

當時崔姓婦人說，「主體年號突然消失，真的好奇怪，好像是要抹去過去領導人的革命業績與成果。」當時其他與會者也表達相似看法。沒想到崔女的女傭聽到後，偷偷向保衛部告密。

最終崔女與其他與會者被保衛部以涉嫌「組建非法反動秘密組織」的罪名逮捕，此事更被定調為政治事件，一行人預計會被送往政治犯收容所接受處罰。

不僅如此，崔女的兒子在北韓護衛司令部擔任金正恩的貼身警衛，隸屬於974部隊。恐怕將面臨連坐法制裁的命運，不但被革職，可能還會與母親一起被送往收容所。