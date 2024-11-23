把14歲女兒「頭壓進浴缸」溺斃！　室友目睹美35歲母殘殺過程

▲嫌犯將女兒的頭塞進浴缸內使其溺斃。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

美國佛羅里達州一名母親涉嫌殺害自己年僅14歲的女兒，她將女兒的頭壓進滿水浴缸內使其溺斃，儘管中途兩人的室友發現後企圖制止，但被害少女經過搶救後仍回天乏術。警方調查指出，嫌犯並無前科，至於犯案動機則仍在調查中。

根據《紐約郵報》報導，佛州波音西亞鎮35歲婦女凱爾西·格洛弗（Kelsey Glover）20日在自家浴室內，將自己14歲女兒的頭部壓進浴缸內，使其窒息溺斃。

當時與母女同住一間房子內的室友與另一名孩童發現她正在對14歲女兒吉賽兒（Giselle）施暴，隨即衝上前去嘗試阻止，但是未能成功。不僅如此，凱爾西還手持鐵鎚追逐攻擊室友。

▲凱爾西殺害14歲親生女兒。（圖／Osceola County Sheriff`s Office）



室友隨即通報警察求助，警方到場後，與凱爾西搏鬥一番，最終成功奪下其手中武器，並將她制伏，同時逮捕。救護人員第一時間就將失去意識的14歲吉賽兒送往醫院急救，但最終仍被宣告不治。

凱爾西目前被指控持致命武器加重攻擊、人身傷害等多項罪名，待吉賽兒的驗屍報告出爐後，預計還會追加更多指控。

警方並未透露該起案件的更多細節，不過凱爾西在此之前並無犯罪記錄，至於她為何會以如此殘忍的方式殺害親生女兒，仍待警方調查。