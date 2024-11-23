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王義川進立院！遞補洪申翰出缺　凌濤預言：2026空降參選桃園市長

▲國民黨桃園市議員凌濤。（資料照／記者許靖騏攝）

▲國民黨桃園市議員凌濤。（資料照／記者許靖騏攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨不分區立委洪申翰因接任勞動部長一職，其不分區立委的出缺，預計將由下一順位民進黨政策會執行長王義川遞補。對此，桃園市議員凌濤昨（22日）晚間表示，在國會改革綠營的宣講活動，王義川特別跑來桃園就可見端倪，王義川將空降參選2026，現在遞補立委，曝光將大為增加，參選機率同步上升。

凌濤提及，面對前勞動部勞發署北分署長謝宜容霸凌事件，洪申翰之前曾說，早知鬼故事，但身為執政黨不分區立委卻不處理，反而是直到民進黨地方議員爆料才掀起風暴，可見洪申翰連擔任立委都無能。

然而昨晚行政院證實洪申翰將接任勞動部長一職，凌濤痛批，無能立委如今還能高升勞動部長，綠營還有臉推坑黃國昌，這些操作都讓他歎為觀之，且洪申翰升任勞動部長後，恐怕許多真相將石沉大海。

此外，凌濤點出，之前多家媒體傳民進黨在桃園市面臨無以為繼的窘境，王義川很有可能空將降參選2026。凌濤直指，從國會改革綠營的宣講活動，王義川特別跑來桃園，還深受綠營支持者歡迎就可見端倪。

為此，凌濤預言，現在隨著王義川將遞補不分區立委，有立法院的舞台，曝光度將大為增加，參選2026桃園市長的機率也同步上升。

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